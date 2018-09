Corinthians agora tenta liberação de Romero para as finais da Copa do Brasil

Após garantir a classificação para a final da Copa do Brasil, o Corinthians agora lutará para ter o atacante Romero nos jogos contra o Cruzeiro. Isso porque o jogador foi convocado pela seleção paraguaia para um período de treinos que coincide com as datas das decisões, marcadas para 10 e 17 de outubro.

Romero disse que tentará conciliar as duas coisas. "Vou conversar com eles (diretoria do Corinthians e da Federação Paraguaia) para decidir. Quero treinar com a seleção e jogar as duas partidas da final. Vamos ver como fazer. Sempre quis jogar na seleção, é um grupo novo, um trabalho novo. Mas quero muito jogar finais da Copa do Brasil", comentou.

O diretor de futebol Duílio Monteiro Alves afirmou que o clube brigará para contar com o jogador. “A gente não vai medir esforços”, avisou. O presidente Andrés Sanchez disse que ainda averiguaria a decisão a ser tomada. "De repente ele viaja, mas volta antes. Ainda não sei", comentou.

O Corinthians retoma o treinamento nesta quinta-feira de olho na partida contra o América Mineiro no sábado, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Jair Ventura não informou se mandará os titulares a campo. O time alvinegro ocupa a oitava colocação no torneio, com 34 pontos, a oito do G6.

A tendência é que o time alvinegro entre em campo com um time misto, já que Jair Ventura afirmou que seis dos seus titulares que estiveram em campo contra o Flamengo sentiram desgaste físico. O treinador, no entanto, não nomeou os atletas. Mas Fagner e Mateus Vital pediram para sair e foram substituídos.