Corinthians agora torce contra rivais

Mais uma vez um gol do Flamengo no começo do segundo tempo estraga a festa do Corinthians. Foi assim na Libertadores, quando, depois de abrir 2 a 0, viu Vagner Love marcar para os cariocas avançarem às quartas de final e ontem. Após abrir 1 a 0 e estar assumindo a liderança do Brasileiro, o time paulista viu Diogo empatar e adiar, pela terceira vez no segundo turno, o sonho corintiano de figurar no topo da tabela. Com o empate no Engenhão, Fluminense (18), Corinthians (15) e Cruzeiro (11) somam os mesmos 54 pontos, mas o saldo de gols define a liderança carioca, que hoje recebe o Grêmio. Os mineiros também ainda atuam na rodada. Visitam o Grêmio Prudente, no sábado.

Apesar da possibilidade de ver os principais rivais abrirem três pontos de vantagem, o Corinthians até gostou da igualdade do Engenhão. E a explicação é simples: tem confronto direto com o Cruzeiro, no Pacaembu, e aposta em ao menos um tropeço do Fluminense, com duelos complicados contra Grêmio, Internacional, Vasco, São Paulo e Palmeiras. Porém, a pressão está de volta e só a vitória interesse na quarta-feira, diante do ameaçado Avaí, no Pacaembu.

Num confronto entre times que necessitavam da vitória, no caso corintiano para chegar à ponta, já para os flamenguistas, para afastar de vez o fantasma do rebaixamento, o empate acabou sendo justo. O time paulista foi melhor na primeira etapa e os cariocas dominaram a fase final.

Foi o primeiro clássico das multidões no Engenhão. E, apesar de colocar frente a frente as duas maiores torcidas do País, o público não chegou a 10 mil pagantes. Mesmo com arquibancadas quase vazias, as equipes proporcionaram espetáculo agradável. Dois gols, bola na trave e belas finalizações.

Fora de casa, onde tem campanha decepcionante (somou seu 16.º ponto em 16 visitas), o Corinthians é quem assustou primeiro. Ralf perdeu, cara a cara. E também quem primeiro comemorou, com Ronaldo, aos 30. "Conseguimos marcar certinho, é assim que tem de jogar fora de casa. A gente não sabia, jogava muito aberto, desesperado", festejou, antes da hora, Jucilei, em cutucada ao esquema do ex-técnico Adilson Batista.

A euforia do volante, vista também em seus companheiros, foi por água abaixo logo no segundo minuto da fase final, com gol de cabeça de Diogo. A igualdade incendiou o Flamengo, que deu trabalho ao goleiro Júlio César. A pontaria, contudo, não foi boa, nem o contra-ataque corintiano, inútil na fase final.