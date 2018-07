Corinthians aproxima base do time principal

Um encontro entre o presente e o futuro do Corinthians ocorreu ontem, no CT do Parque Ecológico. Classificado para a final da Copa São Paulo de Juniores, o time sub-18, carinhosamente chamado de "Timãozinho", treinou ao lado dos profissionais.

A atividade foi realizada dois dias após o técnico Tite afirmar que pretende "subir" alguns jovens para a equipe principal, como o meia Mateus, o lateral Denner e o zagueiro Marquinhos, que já treinaram com os profissionais na temporada passada.

O encontro entre gerações alvinegras ocorreu porque a base corintiana perdeu o CT de Itaquera, onde está sendo construído o estádio. No entanto, a maior integração entre a juventude e o time principal é um projeto já em implementação dentro do clube.

A ideia, segundo Fernando Alba, diretor-geral da base, é que os jogadores formados no clube sejam a principal fonte de reforços para o time profissional. "Por exemplo, a diretoria determina que em um elenco de 30 jogadores, dez tem de ser da base, independentemente do treinador", explica Alba, que vislumbra maior aproveitamento de pratas da casa em 2013. "Assim, o dinheiro a gente investiria em grandes contratações."

Para isso, explica o cartola, a diretoria já implantou esta filosofia na base. "Temos um sistema de treino e o treinador é uma das engrenagens. É o Corinthians que sabe o que é melhor para o Corinthians."

O método deve valorizar as qualidades individuais dos jovens. O que deve diminuir, por exemplo, a necessidade por resultados em competições como a própria Copa São Paulo. "Uma base funciona não para criar um Neymar. Ele é exceção. A base funciona quando o técnico do profissional precisa de uma peça e a enxerga ali."

A nova filosofia do clube, que bate de frente com a tradicional "mão de ferro" dos treinadores na escolha de elenco, não encontra em Tite um obstáculo. "Ele participa. Gosta de trabalhar com jovens. Mas é um projeto que leva tempo", diz Alba.

Parceria. O clube oficializou o convênio com o Santa Fé, da Argentina, que passará a se chamar Corinthians Santa Fé. Com a intenção de descobrir talentos no país vizinho e expandir seu nome pela América do Sul, o Corinthians vai dar suporte na área de marketing para o clube. Recentemente, quatro jovens do Santa Fé vieram ao Brasil para testes. Um deles, Ariel Alvarez, de 19 anos, foi aprovado e vai jogar a Série A3 do Paulista pelo Flamengo de Guarulhos, outro parceiro corintiano.