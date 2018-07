Corinthians ataca o Fla pela liderança

Falhar uma vez é normal, duas é preocupante, mas três... Depois de deixar escapar a chance de reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro ao perder para Grêmio (1 a 0 na 21.ª rodada) e Atlético-MG (2 a 1 na 28.ª), o Corinthians encara o algoz Flamengo, hoje, às 22 horas, no Engenhão, para voltar à ponta da tabela e, assim, jogar a pressão sobre Fluminense e Cruzeiro, que estão com um ponto à frente na classificação, mas jogam amanhã e sábado, respectivamente.

Para retomar o primeiro posto, no qual figurou durante 12 rodadas, o Corinthians precisa de um triunfo no Rio, onde sofreu quatro derrotas nos últimos confrontos com o Flamengo. Quebrar o tabu é a missão do técnico Tite, que no domingo estreou também pressionado e conseguiu acabar com o jejum de sete jogos sem sucesso - no 1 a 0 sobre o Palmeiras. Outra marca a cair seria a invencibilidade de Vanderlei Luxemburgo no rival. Depois que ele assumiu, o Rubro-Negro ganhou duas e empatou outras duas.

"Nada é mais importante para nós hoje do que dar mais um passo na busca pelo título. Foi (um jogo) decisivo contra o Palmeiras, antes contra o Guarani e esse também é", afirma o técnico Tite, resumindo qual será o tema de sua palestra motivacional aos atletas. No papo, vai tirar o foco de uma possível vingança pela eliminação na Libertadores deste ano, quando perdeu no Maracanã por 1 a 0 e venceu no Pacaembu por 2 a 1 - resultado insuficiente, nas oitavas de final. "A realidade é a que fica, que marca, não dá para esquecer, mas qual a ambição do momento? Essa é a mais forte e temos esse fator (de ser líder) que é importante."

No ano passado, o Flamengo ganhou do Corinthians, na 37.ª rodada, para assumir a liderança da competição e depois ser campeão. Naquele jogo, no Brinco de Ouro, o Alvinegro não mostrou muito disposição e Ronaldo saiu de campo machucado. Agora, os corintianos esperam que a história seja diferente. "Ninguém vai facilitar para ninguém, temos de fazer nosso trabalho por merecimento. Não dá para prever em relação aos outros, mas futebol reserva surpresas. Estamos focados em fazer o nosso melhor, podemos até perder, pois é do jogo, mas, se em dois terços da partida conseguirmos ser superiores, vamos ter mais chances de vencer", diz Tite.

Depois de discursos cabisbaixos e muita decepção na época em que o Cruzeiro chegou a abrir cinco pontos, os jogadores parecem contagiados pelos resultados do último fim de semana. "Temos de buscar uma vitória a qualquer custo para iniciar a arrancada nesta reta final", comenta o atacante Iarley, que novamente faz parceria com Ronaldo e espera desencantar no Engenhão, após oito jogos.

Apesar de os quatro jogadores do meio estarem pendurados com dois amarelos, Tite não admite ninguém se poupando. E aposta na chegada de trás de Elias (com Adilson Batista, jogava mais na frente) para surpreender os cariocas, como ocorreu na vitória no clássico. "A grande virtude é a transição dele. Saindo da defesa para o ataque, ele é "imarcável", por ser muito rápido" explica o treinador.