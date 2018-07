'Corinthians B' se salva no último lance

Se a partida contra o Comercial servia, antes de mais nada, para Tite obter respostas para possíveis problemas futuros na equipe titular, o treinador deve ter saído preocupado do estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto.

Isso porque no sofrido empate dos reservas corintianos por 3 a 3 com a pior equipe do Campeonato Paulista, o treinador viu que jogadores como Douglas, Willian e Elton, candidatos a vagas entre os titulares, ainda estão abaixo do que se espera.

A exceção foi Emerson Sheik, que mostrou ter recuperado a forma para voltar ao time titular.

No âmbito coletivo, o comandante, que também esperava um novo desempenho satisfatório da equipe B, como ocorreu nos jogos contra São Caetano e Guarani, também no Paulista, acompanhou uma equipe fragilizada, que foi, por muitas vezes, dominada pelos donos da casa, que tinham, até então, o pior ataque do torneio estadual.

No empate, que tirou a chance de o Corinthians retomar a liderança do campeonato e ainda o fez cair para o terceiro, o sistema defensivo, que segue como o melhor do torneio, destoou.

Substitutos de Leandro Castán e Chicão, os jovens Marquinhos e Antônio Carlos, apostas do time campeão da Copa São Paulo deste ano, demonstraram nervosismo e dificuldade para proteger a meta defendida por Danilo Fernandes.

A dupla também foi prejudicada pela fraca atuação dos laterais Welder e Ramon, que desde o início do jogo não conseguiram apoiar e muito menos proteger os lados da área corintiana.

Ramón, porém, marcou o gol de empate, aos 47 minutos, minimizando suas falhas na partida.

Foi a primeira vez na temporada que o time do Parque São Jorge marcou e também sofreu três gols em uma partida.

Pelo lado do time de Ribeirão Preto, o resultado foi considerado uma dura derrota. A equipe de Geninho está há oito partidas sem vencer e continua na última colocação na tabela.

Muitas faltas. Em um confronto disputado por uma equipe de reservas contra um rival desesperado por uma vitória, somado ao um gramado em péssimas condições, o resultado só poderia ser uma partida repleta de faltas. Antes dos 20 minutos, o árbitro Alessandro Darcie já havia marcado 15 infrações.

Mesmo prejudicado pela sonolência de Douglas, que mal tocava na bola, os visitantes criaram chances para abrir o placar, com Emerson Sheik, o mais lúcido corintiano.

Com ele, o time acertou o travessão duas vezes antes de balançar as redes, aos 35 minutos, quando o Comercial já havia marcado com Élton, aos 29.

Sem Sheik, que diminuiu o ritmo na segunda etapa, o Corinthians viu o Comercial ampliar aos 6, com Fabão e Marcelo Ferreira, aos 31, graças à deficiências nas alas e no miolo da zaga.

A derrota corintiana era iminente. Foi aí que Tite deu novo ânimo ao time. Vítor Júnior, Bill e Gilsinho entraram nas vagas de Willian, Elton e Ramirez.

Na base da luta, o Corinthians se impôs e o Comercial cedeu. Ao 44 e 47, Gilsinho e Ramon livraram o Corinthians da derrota.