Corinthians briga por vaga no G-4

O Corinthians, quinto colocado, já está classificado à próxima fase do Campeonato Paulista. Mas vencer o Linense, hoje, às 16h, em Lins, é importante porque o time ainda manteria chance de encerrar esta etapa entre os quatro primeiros.

Há um "consenso", entre jogadores e o técnico Tite, de que o Corinthians tem grande probabilidade de encarar o Santos nas quartas de final, que é disputada em jogo único.

O Corinthians quer roubar essa posição do rival para decidir no Pacaembu - jogar em casa é a única vantagem de quem termina esta fase entre os quatro primeiros colocados.

Ainda que o rival da próxima fase seja uma equipe do interior, Tite não abre mão de decidir em casa, com a torcida a seu favor, apesar de em 2012 o time ter sido eliminado pela Ponte Preta no Pacaembu.

"Decidir em casa é fundamental", afirmou o meia Danilo. "Não podemos escolher adversários, temos de passar pelo time que jogar contra gente."

Para ficar entre os quatro, nessas últimas duas rodadas, o Corinthians briga com Santos, Mogi e Ponte Preta - o São Paulo já assegurou a primeira colocação.

"Nosso pensamento é ganhar não só em Lins como o próximo jogo também (Atlético Sorocaba)", completou Danilo.

Tite leva o jogo a sério e pretende escalar sua força máxima. A exceção, além dos jogadores machucados (o goleiro Cássio e o meia Renato Augusto), é a ausência do atacante Romarinho, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A ideia de escalar o maior número possível de titulares também foi possível porque o time só volta a campo no próximo domingo, última rodada da primeira fase do Estadual. Segundo Tite, é tempo suficiente para os jogadores se recuperarem.

No treino realizado sob chuva ontem pela manhã no CT do Parque Ecológico, Tite escalou o time com mudanças. No gol, o treinador continuou com o revezamento. Júlio César, que foi titular contra o San Jose, quarta-feira passada, pela Libertadores, vai para o banco. O titular será Danilo Fernandes.

Na lateral esquerda, Fábio Santos foi vetado por conta de dores no joelho direito. O seu substituto será Edenílson, que costuma atuar pelo lado direito, mas hoje vai jogar improvisado pelo setor por falta de opções: Denner, Igor e Guilherme Andrade, que costuma jogar no lugar de Fábio Santos, estão machucados

Chance para Pato? O atacante Alexandre Pato deve começar o jogo no banco de reservas. Mas é possível que ele entre no segundo tempo, como já aconteceu contra o San Jose.

No ataque, Tite vai apostar em Guerrero, artilheiro do time na temporada, ao lado de Emerson Sheik. Jorge Henrique fica com a vaga de Romarinho, suspenso, e deve jogar pelo lado direito do campo.