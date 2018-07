Corinthians chega à 1ª decisão com méritos Depois de um primeiro tempo apático em que o time não mostrou força ofensiva, o Corinthians voltou para a etapa final com o espírito que tem marcado a equipe na Libertadores: uma marcação implacável. Com o gol de empate marcado por Danilo logo aos 2 minutos, os corintianos tiveram a tranquilidade para exercer uma pressão na armação das jogadas santistas desde o seu campo de ataque. Os talentosos Neymar e Ganso praticamente não apareceram nos minutos finais. O Corinthians chega com méritos à sua primeira decisão. Taticamente muito forte.