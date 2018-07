Corinthians começa a montar elenco para 2013

A maior prova de que Tite vai continuar à frente do Corinthians em 2013, seja qual for o resultado do Mundial de Clubes, é que o treinador já conversa com a diretoria sobre possíveis reforços visando a próxima temporada.

O departamento de futebol vai traçar uma lista com nomes de jogadores que interessam ao clube, como atacante Gabriel, revelação do Bahia.

Também será decidido quais jogadores que estão emprestados retornam ao clube. Nesta lista estão Vítor Junior (Botafogo) e Ramon (Flamengo). E quais jogadores da categoria de base serão reaproveitados.

Esse planejamento se faz necessário para inchar o elenco para a disputa do Campeonato Paulista. Como os titulares terão suas férias prolongadas, o Corinthians vai iniciar o Estadual com um time repleto de reservas.

Tite está à par de tudo isso mesmo sem ter renovado contrato - o vínculo se encerra no final do ano. Mas é questão de tempo para que ele acerte sua permanência por mais uma temporada.

Ele já pediu à diretoria um outro lateral-esquerdo. Poderia ser a volta de Ramon ou contratar um novo jogador. A posição continua problemática porque não há reserva para Fábio Santos.

A situação piorou com a nova contusão do garoto Denner, de 18 anos, no jogo contra o Bahia. O lateral-esquerdo formado nas categorias de base torceu o joelho direito, deve ser operado e comprometeu o início de 2013.

Tite e a diretoria também disseram internamente que gostariam que Paulinho permanecesse no Corinthians até a Copa de 2014. Embora ele tenha contrato até 2015, já dão como certo que o meia receberá nova proposta do futebol europeu.

Mesmo com o elenco cheio de atacantes, a diretoria estuda trazer mais um camisa nove, já que Guerrero é nome certo nas convocações da seleção do Peru e desfalca o time com frequência.

Acabaram as folgas. Os titulares que descansaram nas últimas rodadas voltam a atuar na próxima rodada, sábado, contra o Vasco. Fazem parte desse grupo Alessandro, Fábio Santos, Paulo André e Ralf. Dois atletas que estão machucados, quem tem mais chance de atuar já no próximo jogo é o meia Danilo. Já o atacante Emerson Sheik deve ficar fora por mais uma rodada porque ele machucou o joelho.