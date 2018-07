Corinthians dá troco em grande estilo no Santos

A comemoração do terceiro gol, do volante Ralf, com ele e o atacante Dentinho "fisgando um peixe" diante da torcida rival, no Pacaembu, mostrou bem o quanto o Santos estava atravessado na garganta dos corintianos desde os 2 a 1 da Vila Belmiro, pelo Paulista. Na ocasião, Neymar havia dado um chapéu em Chicão quando o jogo estava parado. Os Meninos da Vila foram acusados de "provocativos" e "cheios de firulas". Exagero, já que os santistas apenas jogaram mais bola naquele dia. Ontem, o Corinthians deu o troco em alto estilo, num duelo nervoso, com lances polêmicos e muito bem disputado. Vitória por 4 a 2 e liderança mantida do Brasileiro.

"Olé, olé, olé", cantaram os mais de 30 mil corintianos presentes ao Pacaembu, lavando a alma por ver o time fazer muitos gols num adversário que tem tal característica. Vibraram ainda com chapéu de Jucilei em Madson e com embaixadinhas de Felipe nos minutos finais. O goleiro também comemorou o quarto gol simulando pescaria.

Foi um belo jogo de futebol, com seis gols, mas que poderia ter acabado com muito mais, lembrando os áureos tempos em que placares clássicos apontavam 7 a 5, 6 a 4, 5 a 3...

O Corinthians carimbou a trave e teve boas chances, principalmente na fase final. Felipe, o goleiro, fez belas defesas. O Santos também jogou o fino da bola, atacou, não se inibiu por estar fora de casa e merecia anotar mais do que "apenas" os dois.

Num jogo esperado desde o dia 28 de fevereiro, apimentado com nova promessa de chapéu de Neymar em Chicão, desfalcado das estrelas Ronaldo e Robinho e cercado de mistérios pelo técnico corintiano Mano Menezes, o amante do futebol não teve do que reclamar. Pelo menos pelo futebol, já que os santistas não gostaram nada da arbitragem de Salvio Spínola, que anulou um gol de Marquinhos, marcando impedimento, e não anotou um leve empurrão de Elias em Edu Dracena no gol de Bruno César.

A reclamação santista apenas completou o conjunto de ingredientes que cercam um clássico e foram vistos ontem. Gols, bronca, chegadas mais duras, antecipações e passes precisos, dribles plásticos, comemorações, risos, lamentações, teve de tudo no "acerto de contas" corintiano.

Estratégia. O mistério de Mano Menezes, criado na sexta-feira, quando fechou o treino por mais de uma hora, foi desfeito às 15h32, com o anúncio do time. Seguindo as dicas de Bruno César, o técnico apostou num time leve e veloz, com Dentinho e Jorge Henrique na frente e o próprio Bruno ao lado de Danilo na armação das jogadas.

Queria surpreender um time forte, porém de defesa instável - o Santos vinha de 22 gols sofridos nos últimos 11 jogos - com rapidez. Conseguiu em 1 minuto e 15 segundos, com nova dupla de titulares. Chute forte de Bruno César, Felipe espalma e Jorge Henrique empurra para as redes.

Pretensão? Golear o Santos? Utopia, diante um time que não havia sofrido mais do que três gols em um jogo e tinha ataque arrasador até então. Mas a chance do segundo veio aos 14, com Jorge Henrique carimbando o travessão. Mais um contragolpe e o Santos acordou. Neymar teve três chances, uma cortada por Chicão após Felipe ser driblado, Wesley e Marquinhos também assustaram.

"Temos de jogar mais", pediu Mano, no intervalo. Os santistas cercaram o árbitro para reclamar. A bronca de nada adiantou, mas jogando bola, o time empatou. Marquinhos serviu André, aos 7,e o atacante chutou errado e "matou" Felipe: 1 a 1. Os santistas nem comemoraram e novamente já estavam em desvantagem. Bruno César, no minuto seguinte, fez o segundo.

Como não se deve desrespeitar pedido de chefe, os corintianos resolveram jogar bola. Com sua característica de toques sem erro, dominou a etapa final, viu Neymar, apagado, ser substituído (saiu vaiado) e ampliou o marcador. Ralf, em jogada de atacante, passou por Léo e acertou o canto. Paulinho fez o quarto, de cabeça. Marcel, também de cabeça, descontou no fim, mas a vingança já estava definida.

CORINTHIANS 4

SANTOS 2

CAMPEONATO BRASILEIRO

Gols: Jorge Henrique a 1 do 1.º tempo; André aos 7, Bruno César aos 8, Ralf aos 21, Paulinho aos 39 e Marcel aos 42 do 2.º.

CORINTHIANS (4-4-2): Felipe; Jucilei, Chicão, William e Roberto Carlos; Ralf, Elias, Danilo e Bruno César (Paulinho); Jorge Henrique (Iarley) e Dentinho (Paulo André). Técnico: Mano Menezes.

SANTOS (4-4-2): Felipe; Pará (Marcel), Edu Dracena (Zezinho), Durval e Léo; Arouca, Wesley, Marquinhos e Paulo Henrique Ganso; Neymar (Madson) e André. Técnico: Dorival Júnior.

Juiz: Salvio Spínola Fagundes Filho (SP).

Cartão amarelo: Chicão, William,

Bruno César e Neymar.

Renda: R$825.707,50 (30.103 total).

Local: Pacaembu.