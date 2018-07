Corinthians, de novo, surge como alternativa Para acirrar ainda mais a rivalidade entre São Paulo e Corinthians, a alternativa para o veto ao Morumbi pode recair sobre o projeto do estádio corintiano. Em recentes reuniões no Parque São Jorge, a diretoria alvinegra expôs o cronograma de obras. A expectativa é de que a construção comece até a metade de 2011 e que no fim do ano, quando termina o mandato do presidente Andrés Sanchez, pelo menos 50% da edificação esteja pronta.