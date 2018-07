Corinthians decepciona no Maracanã Adriano levou a melhor sobre Ronaldo na primeira vez em que os badalados artilheiros se enfrentaram. Com um gol de pênalti de seu camisa 10, no Maracanã, o Flamengo abriu vantagem sobre o Corinthians nas oitavas de final da Libertadores, em importante vitória por 1 a 0 depois de jogar mais de um tempo com um jogador a menos - Michael foi expulso. Após fechar a primeira fase invicto, com a melhor campanha e marcando gols sempre, o Alvinegro terá de ganhar no Pacaembu para manter o sonho de conquistar o título que lhe falta, no ano de seu centenário.