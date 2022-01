Corinthians decide poupar e não relaciona Willian e Renato para jogo no ABC

A comissão técnica do Corinthians decidiu poupar os meias Willian e Renato Augusto do jogo deste domingo, contra o Santo André, e deixou os dois de fora da lista de relacionados. A possibilidade já era cogitada desde o meio da semana, já que a dupla, titular no empate sem gols com a Ferroviária, perdeu o início da pré-temporada por testar positivo para covid-19.

Além disso, depois do jogo no ABC, o Corinthians tem um clássico contra o Santos na quarta-feira. Nas redes sociais, o clube afirmou que os meio-campistas foram poupados "para não exagerarem a carga nesse início de temporada". Ou seja, nenhum deles apresenta qualquer lesão. Renato Augusto treinou em campo com os companheiros na última atividade antes da partida, enquanto Willian trabalhou apenas na parte interna do CT.

Durante o treinamento, o técnico Sylvinho fez um trabalho em campo reduzido antes de comandar um treino tático e uma atividade de bolas paradas ofensivas, além de cobranças de pênalti. Ausentes na estreia do time no Paulistão, o volante Roni e o atacante Jô treinaram normalmente e entraram na lista de relacionados.

Sem Willian e Renato, Sylvinho será obrigado a fazer pelo menos duas mudanças, mas não descarta fazer outras. A escalação pode ter Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho (Gabriel) e Giuliano; Gabriel Pereira, Róger Guedes e Gustavo Mantuan (Jô).

A partida contra o Santo André, válida pela segunda rodada do estadual, está marcada para as 18h30, no Bruno José Daniel. Confira os relacionados do Corinthians:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas Piton

Zagueiros: Gil, João Victor e Raul Gustavo

Meio-campistas: Adson, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Luan, Paulinho, Roni e Xavier

Atacantes: Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, Jô e Róger Guedes