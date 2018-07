Corinthians deixa escapar os 100%

Um jogo após falar que manter 100% de aproveitamento por muito tempo no Campeonato Brasileiro é utopia, o Corinthians desperdiçou seus primeiros pontos na competição. Em Presidente Prudente, onde não costuma se dar bem, a equipe ficou duas vezes atrás do marcador, mas mostrou força, buscou a igualdade, por 2 a 2 diante do Grêmio Prudente e manteve a liderança isolada. Hoje, o Ceará visita o Goiás e, se ganhar, iguala o Alvinegro em 10 pontos.

Para quem esperava se vingar da derrota do Estadual, o empate acabou de bom tamanho. Domingo, no Pacaembu, o Corinthians recebe o Santos, para quem também caiu no Estadual. Ronaldo pode ser a novidade, caso se recupere de contusão.

No dia seguinte ao falar que conta com Defederico para toda a temporada, o técnico Mano Menezes mandou o time para campo com o argentino entre os titulares - ganhou a vaga de Jorge Henrique. A outra novidade foi Paulinho na vaga de Jucilei. Apesar de iniciar o jogo diante do Grêmio Prudente, Defederico seguirá forçando sua transferência para o River Plate, dirigido por Angel Cappa, seu ex-técnico no Huracán e que pede sua contratação.

Hoje, Alejandro Bouzas, agente do jogador, se reúne com dirigentes do River Plate. Uma proposta oficial deve ser formalizada ao Corinthians. "Quero sair. Se não fizer dois gols hoje (ontem) o Mano não me leva nem para o banco diante do Santos", disse Defederico à Globo, antes de a partida começar e lembrando do clássico do fim de semana.

Apesar da vontade explícita de retornar a seu país, o argentino mostrou profissionalismo e buscou jogo. Mesmo com Mano dizendo que Defederico é reserva de Jorge Henrique ou Dentinho para o ataque, ele apareceu mais como armador. Tentou alguns lançamentos, cobrou os escanteios e reclamou de um pênalti aos 19 minutos, após driblar o zagueiro e ser derrubado.

Seria a chance de o Corinthians empatar, pois Wanderley havia aberto o marcador, num voleio, dois minutos antes.

A partida ainda teria um pênalti para cada lado não marcado por Paulo César Oliveira, para desespero de Mano Menezes e Toninho Cecílio, que não pouparam críticas ao árbitro. "Foi pênalti, pô, foi pênalti", esbravejou Mano, antes de receber bronca do juiz, em noite nada feliz.

A igualdade corintiana veio aos 32, com o capitão William, após cruzamento de Defederico e toque de Chicão, de cabeça. No lance, Chicão estava impedido. A torcida que estava calada inflamou e levou o time, até então sonolento, à frente. Um chute aqui, outro ali e a virada parecia próxima. Mas o adversário, em casa, era bravo. Num ataque rápido, antes do apito final, Paulinho derrubou João Vitor próximo da área. Sasha rolou para Diego, que levou sua equipe em vantagem para os vestiários: 2 a 1.

A fase final começou com o Grêmio Prudente no ataque e com a expulsão de Mano Menezes. Saiu sem falar nada.

Das arquibancadas, passava orientação para o médico Júlio Stancati, via celular. Colocou Jorge Henrique na vaga de Defederico e ficou bastante tempo falando com Bruno César. O meia estreou muito bem. No primeiro lance, aos 28, cobrou falta para a área e Dênis desviou para as próprias redes. O juiz deu gol do meia. Ele ainda veria Jorge carimbar o travessão. Bruno fez o time melhorar, mas não o suficiente para conseguir a virada.