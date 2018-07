Corinthians descarta frustração por não contratar Tevez

SÃO PAULO - O presidente Andrés Sanchez não quer dar o braço a torcer de que saiu derrotado na negociação com o Manchester City pelo argentino Carlitos Tevez. Para o mandatário corintiano, não há motivos para frustração e a culpa da não vinda do astro é dos ingleses, que não aceitaram a sedutora proposta alvinegra.

"Frustração é para vocês, que estavam secando. Para mim foi uma alegria", usou da ironia Andrés, para explicar qual seu sentimento ao ver a negociação que agitou o mercado nacional e até internacional fazer água.

O presidente não quis ir além da resposta atravessada. Disse que seus assessores estavam aptos a falar por ele e explicar mais uma negociação fracassada.

Apesar de ele garantir que não houve frustração, Andrés estava confiante em ter Tevez. Na entrevista em que anunciou de onde viriam os R$ 90 milhões, com intuito de "dar satisfação e evitar desconfianças", o dirigente chegou a passar a bola para seu departamento de marketing e também para o técnico Tite.

"Eles são competentes, que mexam a bunda para achar meios de pagar o salário de Tevez", mandou para os profissionais de marketing. E também cutucou Tite, já que o time está armado e seria complicado achar vaga para o argentino. "O Tite saberia onde encaixá-lo."

Sobre a reação da torcida, Andrés garante que haverá entendimento, já que o Corinthians fez uma proposta oficial, aceita pelos ingleses, mas com divergências apenas na forma do pagamento. "Entre fazer proposta e ele vir a distância é grande", havia dito quando anunciou a proposta, já ciente de que seria uma negociação difícil.

Missão 2012. Com a necessidade de um nome de impacto para substituir Ronaldo, o Corinthians já havia fracassado na ideia de trazer o holandês Clarence Seedorf. Outros atletas de peso que ficaram apenas nos sonhos foram os também argentino Riquelme, Verón e Crespo, o italiano Vieri, o luso-brasileiro Deco e o espanhol Gutti.

A lista de desilusões nacionais desde o ano do centenário também foi grande: Zé Roberto, Ronaldinho Gaúcho, Cristian, Fábio Simplício...

O Corinthians com o atual elenco, para Andrés, é forte o suficiente para seguir na liderança do Brasileiro e brigar pelo título até o fim. Mas voltará a investir pesado no argentino na próxima temporada, na qual espera disputar a Libertadores.

