Corinthians deve definir empréstimo de Cicinho nesta quinta-feira

O Corinthians deve definir nesta quinta-feira o empréstimo do lateral-direito Cicinho, ex-Santos e Ponte Preta e atualmente no Ludogorets, da Bulgária. Uma reunião entre os dirigentes e os representantes do jogador será realizada para acertar os últimos detalhes do acordo.

O Corinthians considera importante a negociação por causa das seguidas convocações de Fagner, o titular da lateral direita, para a seleção brasileira. Na visão da comissão técnica, o reserva Léo Príncipe ainda não está totalmente preparado para substitui-lo e o técnico Fabio Carille pediu a contratação de um reserva mais experiente. Cicinho tem 28 anos.

O jogador só terá condições de jogo a partir do dia 20, data da reabertura da janela internacional de transferências que vai possibilitar a regularização do seu contrato com o Corinthians.

Cicinho atuou nesta quarta-feira na final da Copa da Bulgária, mas o Ludogorets perdeu por 2 a 1 para o Botev e terminou como vice-campeão desta competição. O jogador aguardava apenas a decisão do torneio para definir sua liberação. Assim, a partida pode ter sido sua última pelo clube. Na temporada, o Ludorets já havia conquistado o título do Campeonato Búlgaro.