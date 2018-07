Corinthians diz ter caixa para trazer Adriano

O clube calcula economizar até R$ 1 milhão em salários dos jogadores que serão dispensados, casos de Souza, Edu, Danilo e Iarley, que recebem, todos, acima de R$ 150 mil.

Como o Corinthians está mais perto de acerto com Adriano, o Palmeiras deve concentrar seus esforços para fechar com Ronaldinho Gaúcho. O clube alviverde vai se encontrar com Assis, irmão e empresário do craque, durante a semana para conversar sobre o futuro do craque. O Palmeiras promete pagar ao atleta cerca de R$ 1,3 milhão ao mês, salário parecido com o que recebe do Milan. O dinheiro viria de patrocinadores.

Autor de 43 gols pelo Santos em 2010, Neymar espera aumentar este número no próximo ano. "Nas conversas que tive com Elano, ele prometeu correr por mim lá atrás, como fazia com Robinho, para eu ficar mais livre e fazer gols. E o meu parceiro Ganso vai voltar", comemorou. Nos últimos dias, ele participou de inúmeros jogos beneficentes. E as férias? "Até agora não deu para descansar e, na segunda-feira, me apresento à seleção (sub 20). Mas, estou feliz."

O número 1 da lista de camisas 10 que o São Paulo procura é Thiago Neves. O problema é que o ex-jogador do Fluminense joga no Al-Hilal, da Arábia Saudita, ganha alto salário e a diretoria tricolor não pretende fazer loucuras.