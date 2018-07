Corinthians e Fluminense serão cabeças de chave A Conmebol divulgou ontem a lista dos oito cabeças de chave da 54.ª edição da Taça Libertadores. O campeão Corinthians e o Fluminense, que conquistou o Campeonato Brasileiro, serão os representantes do País no topo dos grupos. A Argentina também terá dois cabeças de chave: Arsenal de Sarandi e Vélez Sarsfield. O Independiente Santa Fé representa a Colômbia, Sporting Cristal, o Peru, Deportivo Lara, a Venezuela, e o Barcelona de Guayaquil, o Equador. O sorteio dos grupos e dos cruzamentos da fase prévia (com Grêmio e São Paulo) acontece dia 21, em Assunção.