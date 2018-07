Corinthians e MP selam acordo por estádio em Itaquera O principal entrave para o início das obras do novo estádio do Corinthians finalmente vai ser solucionado. A Prefeitura de São Paulo informou no início na noite desta quinta-feira a definição da minuta do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que envolve ainda o clube e o Ministério Público, referente à concessão do terreno em Itaquera, na zona leste da capital paulista.