Corinthians é o 3º em ranking da Conmebol

A Conmebol divulgou ontem o novo ranking de clubes sul-americanos e mexicanos e comprovou a ascensão do Corinthians. O time campeão da Taça Libertadores e do Mundial saltou da 8ª para a 3ª colocação, atrás apenas do Santos e do Universidad do Chile, que se manteve na ponta.

O ranking leva em consideração o desempenho dos clubes nos últimos cinco anos. O Universidad lidera com 482,9 pontos, seguido pelo Santos, com 449,6 e o Corinthians tem 412,6.

A lista reúne ainda outros brasileiros. Inter (4º colocado), São Paulo (8º), Fluminense (14º), Cruzeiro (15º), Grêmio (19º), Palmeiras (21º), Flamengo (22º, Vasco (23º), entre outros.

Campeão da Copa Sul-Americana, o São Paulo entra na Libertadores do ano que vem disposto a subir no ranking. Mas para isso, terá de passar pelo Bolívar, na pré-Libertadores e o palco do primeiro jogo do confronto ainda gera discussão. Representantes do time boliviano reclamam que não têm segurança para atuar no Morumbi, após a confusão com o Tigre, na decisão da Copa Sul-Americana. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, brincou com a situação.

"Proponho então uma troca com eles: se eles mandarem o segundo jogo em uma cidade que não tenha altitude, a gente coloca a primeira partida num estádio à escolha deles aqui", disse o dirigente, que emendou. "Todos sabem que o Morumbi é seguro. Acho que eles já estão adivinhando que o jogo aqui não será fácil."

No Palmeiras, o assunto Riquelme ainda dá o que falar. Enquanto aguarda a resposta do meia, o presidente Arnaldo Tirone sofre forte pressão para desistir do negócio. Conselheiros e membros do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do clube alegam que os valores da transação são incompatíveis com o que o jogador pode dar de retorno, tendo em vista que o próprio Riquelme pediu para deixar o Boca Juniors alegando que não tinha condições físicas de defender seu time do coração.

Segundo pessoas ligadas ao presidente, o Palmeiras ofereceu US$ 300 mil (R$ 624 mil) mensais para o jogador. Mesmo que Tirone acerte com Riquelme, o COF pode vetar justamente por entender que a transação poderia piorar ainda mais a situação financeira do clube.

Já Santos e Corinthians buscam reforços para o ataque. O Corinthians pode repatriar Alan Kardec, ex-Santos e que atualmente está no Benfica. "Estou conversando e discutindo as coisas com mais de um clube, como Corinthians e Coritiba. O Alan Kardec deve acertar sua saída (do Benfica) até o dia 5 de janeiro", avisou o empresário do atacante, Reinaldo Pitta, em entrevista ao jornal português, A Bola.

Já o Santos sonha com Robinho, que passa férias na cidade, mas sofre com a concorrência do Flamengo. Surpreendido, o atacante se esquivou sobre o assunto. "Tenho contrato com o Milan, mas todos sabem do carinho que tenho pelo Santos e que o Flamengo é um grande clube, mas sou do Milan", explicou, em entrevista à TV Globo.