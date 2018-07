Corinthians e Oppnus Maringá jogam pela liderança na Liga Futsal

SÃO PAULO - Corinthians e Oppnus Maringá se enfrentam nesta sexta-feira pela quarta rodada da segunda fase da Liga Futsal. O duelo no Parque São Jorge inicia às 20h e vale a liderança da chave, que tem o Corinthians na frente com seis pontos, e o Maringá em segundo, com cinco.

A equipe do Paraná vem de empate em casa com o Carlos Barbosa, por 3 a 3, enquanto o Corinthians goleou o Atlântico por 7 a 4 na última partida, disputada em Erechim (RS). Para o pivô Thiago Bolinha, do Maringá, a equipe vem em um bom momento. "O time tem jogado bem, e se continuar jogando assim, acredito que vamos conseguir a vaga para a próxima fase" disse o jogador.

Autor de dois gols na última partida da Liga, o ala Bruno ressalta que o time deve respeitar o Corinthians, mas que deve buscar a vitória mesmo fora de casa. "A gente sabe da dificuldade, mas nada é impossível, nós vamos pra lá pra vencer."