Corinthians e Palmeiras avançam O Corinthians continua firme em sua corrida rumo ao heptacampeonato da Copa São Paulo de Juniores. Ontem, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, em Jaguariúna, manteve os 100% de aproveitamento no torneio. O gol da vitória corintiana foi de Matheuzinho, aos 32 minutos do segundo tempo.