Corinthians e Palmeiras decidem o futuro

SÃO PAULO - Com 100% de aproveitamento, Corinthians e Palmeiras vão a campo hoje na abertura da segunda fase da Copa São Paulo de Juniores. Como os jogos são eliminatórios, ambos pregam respeito a Goiás e Monte Azul, adversários de hoje.

O Goiás, que encara o Corinthians às 16 horas, em Jaguariúna, somou 7 pontos na primeira fase, com duas vitórias e um empate (contra o Guarani), marcou 11 gols e sofreu 5.

Por isso, o técnico Narciso e os jogadores corintianos advertem que é preciso cuidado. "Nosso time é bastante qualificado, mas creio que, contra o Goiás, será mais uma partida difícil, como foi o nosso último confronto", comentou o atacante Douglas, autor de um gol na vitória sobre o Juventus por 3 a 0.

Situação semelhante é a do Palmeiras, que encara o Monte Azul, equipe com 100% de aproveitamento na primeira fase (3 vitórias em 3 jogos), com 11 gols anotados e 4 sofridos, em jogo marcado para as 19 horas, em Araraquara.

"Daqui para a frente temos de ter toda a concentração possível, já que são jogos eliminatórios. Pude assistir a algumas partidas do Monte Azul e considero uma equipe muito qualificada. Será um grande jogo", analisou o técnico Márcio Vicente Rodrigues, do Palmeiras.

Os outros seis jogos marcados para hoje são: São Bernardo x América-MG (10h, em São Bernardo), Santo André x Paulista (16h, em Leme), Taubaté x Primeira Camisa (16h, em Taubaté), Olé Brasil x Uberlândia (17h, em Batatais), São Carlos x Red Bull (17h, em São Carlos), Cruzeiro x Atlético-PR (21h30, em Rio Preto).

Outras oito partidas desta fase estão programadas para amanhã. Ao final desta etapa, os 16 vencedores avançam.

Artilharia. Na disputa dos goleadores, Alex e José Rafael, do Coritiba, e Fernando, do São Caetano, com 5 gols, seguem na briga. Danrley, do Grêmio Osasco, também marcou 5, mas seu time já está fora da disputa. O artilheiro corintiano é Leandro, com 4 gols, e o do Palmeiras é Diego Xavier, também com 4.