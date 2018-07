Corinthians e Palmeiras jogam nesta quinta na Copa SP de Futebol Júnior

SÃO CARLOS - O Santos está fora da Copa São Paulo. Foi surpreendido nesta quarta pelo Deportivo Brasil, que venceu por 2 a 1, em São Carlos, e está nas quartas de final. Nesta quinta, Palmeiras e Corinthians, os dois grandes do Estado que permanecem na competição, tentam vaga nas semifinais.

Na quarta, o Desportivo Brasil chegou a abrir 2 a 0, com gols de Chico, aos 10 e 24 minutos da etapa final. Gustavo Henrique fez de pênalti para o Santos aos 37, mas foi só.

O Desportivo pega, agora, o Fluminense, que goleou o Grêmio por 4 a 1. A outra quarta de final desta sexta será entre Coritiba (4 a 2 no Inter nos pênaltis, após 1 a 1 no tempo normal) e Vitória-BA, que fez 6 a 0 no Rondonópolis.

Nesta quinta, o Palmeiras tenta continuar na briga pelo seu primeiro título na competição, contra o Atlético Paranaense, às 21 horas, na Arena da Fonte, em Araraquara. Depois de uma partida de quartas de final muito difícil contra o Paulista, de Jundiaí, na noite de terça-feira - vitória por 3 a 2 -, o atual campeão sub-20 estadual, entra em campo com muito respeito contra os paranaenses, que despacharam o Olé Brasil por 3 a 0.

O Corinthians luta nada menos pelo oitavo título na Copinha - é o maior vencedor do torneio - contra o América-MG, às 16 horas, em Jaguariúna. O time mineiro é o atual campeão brasileiro sub-20.