Corinthians e Palmeiras: rivais fáceis

As bolinhas foram generosas com o atual campeão Corinthians e o arquirrival Palmeiras no sorteio dos grupos da Taça Libertadores de 2013. Apesar do esforço de seus dirigentes em afirmar que não há jogo fácil no torneio, eles estão rindo à toa com a composição das chaves.

Em evento pomposo na sede da Conmebol em Luque, distrito que fica a 15 quilômetros da capital paraguaia Assunção, alvinegros e alviverdes vibraram muito por não cair contra equipes nacionais, argentinas ou campeãs do continente.

Eles estarão em ação a partir de 6 de fevereiro, quando a fase de grupos dá sua largada. As finais estão marcadas para os dias 17 e 24 de julho. Antes, São Paulo e Grêmio jogam na pré-Libertadores, dias 23 e 30 de janeiro.

Atual campeão, o Corinthians - que recebeu homenagens durante o sorteio por recolocar a América do Sul no topo do mundo - vai desafiar San José, da Bolívia, Millonarios, da Colômbia, e Tijuana, do México.

O Palmeiras caiu ao lado de Sporting Cristal, do Peru, Libertad, do Paraguai, e o vencedor da repescagem 1 entre Tigre, da Argentina, e Deportivo Anzoátegui, da Venezuela.

"Não dá para dizer que tem adversário fraco. Nosso grupo é difícil como toda Libertadores. Temos de ir superando as etapas. Vamos começar a subir a montanha de novo", disse o presidente Mário Gobbi, ao portal UOL. "Mas quem quer ser campeão tem de ir superando obstáculo. Uns pegam no início maiores e outros, menores."

Na verdade, a preocupação maior do presidente é com as longas e desgastantes viagens. Além de duelos na altitude. Serão quase 36 mil quilômetros para as três partidas de ida. Só para Tijuana, divisa com os EUA, são 10.193 km de voo. Outros 3.473 para Oruro, na Bolívia, além de 2.706 metros acima do nível do mar, e outros 4.315 quilômetros até Bogotá e seus 2.640 metros.

No campeonato local, normalmente o time viaja com dois dias de antecedência para jogos no Nordeste. Na Libertadores, a maratona deve ser ainda maior.

Apesar dessas dificuldades, há quem aposte no clube que o Alvinegro não encontre dificuldade para se classificar em primeiro.

No Palmeiras, o sentimento também é o de que a passagem para as oitavas não é um bicho de sete cabeças. "Libertadores é sempre um torneio complicado, mas os times que caíram no nosso grupo não parecem difíceis. Temos times do Peru e Paraguai, que não têm tanta tradição e mais um que temos de aguardar. O sorteio foi bom para nós", analisou o presidente, Arnaldo Tirone, em entrevista ao Estado.

O dirigente acredita que o fato de poder enfrentar o Tigre, time que se envolveu em uma confusão com o São Paulo na decisão da Copa Sul-Americana, não é motivo de preocupação. "Eles sabem que a Conmebol está de olho neles. Então acredito que não teremos problemas em jogar lá. Isso, claro, se eles passarem pelo time venezuelano (Anzoátegui)."

Confrontos caseiros. Fluminense e Atlético-MG vão ter de esperar os duelos da repescagem para saber o terceiro adversário nos grupos oito e três, respectivamente. Mas não devem ter vida fácil e ainda há enorme chance de terem de fazer jogos domésticos.

Os cariocas têm pelo frente o campeão chileno Huachipato, o Caracas, da Venezuela, e o vencedor de Grêmio e os equatorianos da LDU (de quem perderam a final da Libertadores de 2008 e a Sul-Americana de 2009).

O vice-presidente do clube carioca, Sandro Lima, admite que conhece pouco os adversários. "Sei que o Huachipato é o atual campeão chileno e a viagem para Caracas será desgastante. E o quarto adversário será pedreira de qualquer jeito", destacou.

Já o Atlético-MG caiu com Arsenal, da Argentina, Strongest, da Bolívia, e o ganhador de São Paulo e Bolívar, outro da Bolívia.

"Eu não coloco como um grupo da morte, já que todos os grupos têm times fortes. Acho que ficou de razoável tamanho. Agora é preparar e ver se a gente se reforça um pouco mais", analisou o presidente Alexandre Kalil.