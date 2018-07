Corinthians e Petrobrás: acordo por estádio

rO Corinthians deu mais um passo para que as obras na Arena de Itaquera possam, enfim, começar. O clube entrou em acordo com a Petrobrás para resolver o problema dos dutos que passam pelo terreno em que será erguido o estádio. Eles serão removidos. No entanto, é preciso o aval do Ministério Público para que as licenças para o início da construção sejam concedidas por parte da Prefeitura de São Paulo.

No clube, a aposta é que o MP vai aceitar o que foi acordado e o sinal verde vai ser dado nos próximos dias.

Cuiabá. Os empresários locatários de imóveis comerciais localizados na avenida tenente Coronel Duarte, também conhecida como Avenida da Prainha, região central de Cuiabá, prometem realizar nesta sexta-feira uma grande passeata contra as desapropriações previstas pela a Agência da Copa 2014 (Agecopa). É a segunda manifestação dos locatários. A primeira aconteceu em janeiro. "Nossa manifestação é contra as recentes decisões do governo local", disse a presidente da Associação dos Empresários Locatários da Prainha, Dilma Gaião Gentil.

A avenida foi escolhida como o principal corredor das obras de Infraestrutura para a Copa e nela está previsto ser instalado o eixo principal para o sistema da linha do sistema modal de trânsito rápido, o BRT (Bus Rapid Transit) ou VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), que ligará o aeroporto Marechal Cândido Rondon, na cidade de Várzea Grande, à região do CPA, em Cuiabá.

A avenida tenente Coronel Duarte abriga lojas comerciais de pequeno e médio porte - desde botecos, papelarias a lojas de roupas esportivas e de utilidades. Será a maior área de desapropriações na cidade. São mais de 300 imóveis antigos, não tombados. Apenas dois tempos religiosos serão preservados, mas vários pontos tradicionais já estão na lista de sacrificados.

