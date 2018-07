Corinthians e San Jose vão ajudar família de Kevin Corinthians e San Jose vão ajudar financeiramente a família do torcedor Kevin Douglas Beltrán, morto na partida entre os dois clubes na Libertadores, na última quarta-feira. "Sempre ajudamos. Só não ficamos divulgando", disse o presidente corintiano Mario Gobbi, recordando o caso da torcedora Amanda Ferraz, que morreu atropelada pelo ônibus do Corinthians nas comemorações do centenário do clube.