Corinthians e Santos disputam clássico no Pacaembu Tite tinha um sonho: dirigir a seleção brasileira. "Mas só depois da Copa de 2014", era o que ele dizia. Isso, claro, antes de demissão de Mano Menezes. Muricy Ramalho viveu um caso raro. À época no Fluminense, em 2010, foi convidado e recusou - se houve a malfadada era "Mano", muito se deveu a Muricy. Os dois treinadores "selecionáveis" se enfrentam neste sábado no clássico entre Corinthians e Santos, às 19h30, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro.