Corinthians empata com o Barcelona e avança às semifinais do Mundial de Futsal

O Corinthians conseguiu nesta quarta-feira a sua classificação às semifinais da Copa Intercontinental de Futsal, o Mundial da modalidade, que está sendo disputado na Bangkok Futsal Arena, em Bangcoc, na Tailândia. O time paulista empatou com o Barcelona por 1 a 1, pelo Grupo B, e avançou como o melhor segundo colocado das três chaves da competição.

O gol do Corinthians foi marcado por Murilo, que já havia balançado as redes na estreia contra o Shenzhen Nanling Tielang, da China, com vitória por 3 a 1. O técnico André Bié levou à quadra o Corinthians com Tiago; Nenê, Henrique, Rafa e Deives. Schutt, André, Batalha, Daniel, Matheus, Caio, Murilo, Renatinho e Higor ficaram à disposição para o restante do confronto.

Ao final da fase de classificação, Barcelona e Corinthians conquistaram quatro pontos cada - ambos bateram o Shenzhen -, mas o time espanhol ficou com a liderança do grupo por ter conseguido maior saldo de gols - 3 a 2. Nas outras chaves, com 100% de aproveitamento nos dois jogos que disputaram em suas chaves, avançaram Sorocaba e Boca Juniors.

O clube do interior de São Paulo, atual campeão do Mundial - no ano passado, bateu o Carlos Barbosa-RS na decisão -, será o adversário do Corinthians em uma das semifinais neste sábado, a partir das 8 horas (de Brasília). Mais cedo, às 5 horas, Barcelona e Boca Juniors disputarão a primeira vaga na final, que acontecerá no domingo.

Para avançar como líder do Grupo C, o Sorocaba derrotou nesta quarta-feira o ElPozo Murcia, da Espanha, por 3 a 1. Na estreia, o time paulista havia conseguido o mesmo placar contra o Mes Sungun Varzeqan, do Irã.