Corinthians empata com Orlândia e cai na semi da Liga Futsal pelo 6º ano seguido

No jogo de ida, disputado no último dia 31 de outubro, em São Paulo, também houve empate por 3 a 3, e a equipe do interior paulista acabou assegurando vaga na final por ter realizado melhor campanha na primeira fase da competição.

Para o Corinthians, a queda significou uma amarga sexta eliminação seguida nas semifinais da Liga Futsal, no qual segue o tabu de o time nunca ter conseguido avançar à final. E esse foi o quarto ano seguido em que os corintianos caíram diante do Orlândia na semi, depois de derrotas na mesma fase diante de Marechal Rondon, em 2010, e Carlos Barbosa, em 2011.

O Carlos Barbosa, por sua vez, será o adversário do Orlândia na decisão desta edição da Liga Futsal. A equipe gaúcha se garantiu na decisão ao eliminar o Sorocaba, de Falcão, na outra semifinal. Dono da melhor campanha da primeira fase, o Carlos Barbosa terá a vantagem de fazer o duelo de volta da decisão em casa, no próximo dia 30. Antes disso, na próxima segunda-feira, Uberaba será palco da partida de ida - Orlândia não pode atuar em sua cidade pelo seu ginásio não possuir capacidade mínima para receber partidas desta fase do torneio.

No confronto realizado nesta segunda-feira, o Orlândia começou melhor que o time corintiano e abriu 3 a 0 com gols de Gadeia, Ciço e Douglas. A equipe alvinegra, porém, teve sucesso ao usar o artifício do goleiro linha e conseguir um surpreendente empate com gols de Deives, Elisandro e Leandro. Após a igualdade, o Corinthians precisava da vitória na prorrogação, mas o time da casa segurou o 0 a 0 nos dois períodos do tempo extra e assegurou lugar na final.

ARBITRAGEM PREJUDICA CORINTHIANS - Para os corintianos, a eliminação foi doída também pelo fato de que a arbitragem acabou prejudicando a equipe. Quando perdia por 1 a 0, aos 13 minutos do primeiro tempo, o árbitro deixou de marcar pênalti depois de Leandro se livrar de Jackson e depois ser derrubado por Deivd dentro da área.

Para completar, ainda antes de o Orlândia abrir o placar, Nenê arriscou forte chute de longe, aos 4 minutos, e a bola bateu no travessão e quicou perto da linha do gol. Nas imagens não ficou claro se a bola entrou ou não. E a arbitragem mandou o jogo seguir após a bola quicar e sair para fora da meta.

No final do primeiro tempo, quando o placar ainda apontava 1 a 0 para o Orlândia, uma confusão começou com uma troca de empurrões entre Gadeia (do Orlândia) e Neto (Corinthians), na lateral da quadra. Um torcedor, aparentemente corintiano, pulou a grade e desferiu um soco em Gadeia. Os jogadores do Orlândia acionaram os seguranças e apontaram para o torcedor, localizado na primeira fileira da arquibancada.

Enquanto dois seguranças retiravam o corintiano, um torcedor vestido com a camisa do Orlândia tentou várias vezes agredir aquele primeiro torcedor. Integrantes da Gaviões da Fiel então partiram em defesa deste e foram para cima dos seguranças e do torcedor do Orlândia, iniciando a confusão.

No meio da confusão, Deivd e Gadeia foram expulsos pelo Orlândia, enquanto Neto recebeu o cartão vermelho pelo time corintiano.

Na etapa final do duelo, o Orlândia chegou a estar vencendo por 3 a 0 aos 12 minutos do segundo tempo, com o gol de Douglas. Entretanto, com uma improvável reação que começou após a entrada de Leandro como goleiro-linha, a equipe visitante empatou de forma incrível com gols de Deives, Elisandro e Leandro, sendo o último deles a dois minutos do fim do tempo normal. Na prorrogação, porém, Valdin chegou a acertar a trave para os corintianos no primeiro tempo, mas o Orlândia soube conter a maior parte das jogadas ofensivas dos adversários e avançou.