Corinthians empata e fica perto de sua meta

O Corinthians tem o privilégio de ser, possivelmente, a única equipe que joga o Brasileiro sem maiores preocupações. O ano do Alvinegro entrou em banho-maria tão logo se sagrou campeão da Libertadores e só voltará à ativa quando começar o Mundial de Clubes. O empate em 1 a 1 com a Portuguesa pouco mudou no cronograma que tem todas as atenções dirigidas ao torneio do fim do ano; apenas deixou a equipe mais próxima da meta de 45 pontos (chegou aos 43) estipulada por Tite para 'esquecer' de vez o Nacional.

Tentando construir 'gordura' para acabar o campeonato sem os percalços de uma eventual luta contra o rebaixamento, a dona da casa adotou a postura prevista e foi para cima. Logo aos seis minutos, Marcelo Cordeiro cobrou falta despretensiosa próximo à grande área e Cássio, traído pelos atacantes adversários, não defendeu e viu a bola morrer no fundo das suas redes. Portuguesa na frente sem esforço.

Mas se existe algo que caracteriza a equipe de Tite é o autocontrole e o absoluto controle das ações mesmo sem contar com Emerson desde os 19 minutos, após sair por contusão. Agindo como se nada tivesse acontecido, os jogadores mantiveram o mesmo ritmo e esperaram o primeiro deslize do rival para empatar. Como encontrou o adversário bastante fechado, Douglas arriscou de fora da área e mandou um foguete no ângulo de Dida, que nada pôde fazer. A igualdade fazia jus a uma partida bastante movimentada, mas que perdeu o ritmo e rapidamente se tornou enfadonha. Exceto por um lance ou outro e pela disposição de Romarinho, o torcedor não teve muitos motivos para se animar na fria noite paulistana.

Para o Alvinegro, que se arrasta para chegar à 'zona de conforto', a morosidade foi positiva. Tite tem escalado sempre o que tem de melhor à disposição, mas não gostaria de ver nenhum atleta lesionado em uma competição secundária na temporada. Quanto menos exposição, portanto, melhor. Não deu nem para usar o pretexto de dar ritmo e entrosar a equipe, uma vez que os atletas jogam juntos há muito tempo e sabem exatamente que papel precisam cumprir em campo. Já a Portuguesa não se deu por insatisfeita após somar mais um ponto e se ver a dez da zona da degola, distância que pode ser encurtada dependendo dos resultados de hoje. É verdade que Bruno Mineiro ainda teve um gol mal anulado, mas não dá para dizer que os donos da casa fizeram por merecer melhor sorte.

No fim das contas o empate acabou sendo o resultado mais justo para uma partida que começou bem e terminou morna.