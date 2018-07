Corinthians espera estádio subir para negociar o nome

Apesar de faltar a assinatura do contrato com a Odebrecht, o que deve ocorrer na próxima semana, o Corinthians dá como situação liquidada o acerto para a construção do estádio em Itaquera e agora volta o foco para a discussão dos naming rights (direito sobre a propriedade de nomes) da futura arena.

O clube já conversou com algumas grandes empresas, como Petrobrás, Nike e Emirates, mas o nome da vez é a Nestlé, que vem negociando para ter o direito de colocar sua marca no estádio.

O diretor de marketing corintiano Luís Paulo Rosenberg trata tudo com muito sigilo e prefere não falar em nomes. "Estamos conversando com cinco ou seis empresas. Vamos devagar. Não quero vender o terreno, quero vender estádio", diz, explicando que, quando a obra começar a subir com mais rapidez, será mais fácil negociar com os interessados.

"Deixa subir um pouco a estrutura, porque ainda há infiéis que duvidam que o estádio vai sair. Se eu vendo agora, vai ser em baixa. Vamos esperar valorizar um pouco. Quando tivermos pilastras subindo, vai ser mais bonito ainda", garante Rosenberg.

Desde o início o dirigente dizia que não teria muita pressa para acertar a empresa que terá o direito de colocar o nome no estádio. A favor do Corinthians pesam duas coisas.

A primeira é que o estádio nasce "virgem", como o próprio Rosenberg costuma dizer, sem um nome de batismo e isso facilitaria para o nome oficial pegar de vez. Outro fator é que o Corinthians só precisa começar a pagar o financiamento do BNDES daqui a três anos.

Sem pressa, ele vai ouvindo as propostas e prefere até não colocar um teto nos valores pedidos. Em um primeiro momento, cogitou-se R$ 35 milhões por ano, mais ou menos o custo da época dividido pelo prazo de pagamento - dez anos. Mas agora o Corinthians vê as cifras no futebol dando saltos e prefere esperar para conseguir um valor muito maior. "O céu é o limite", gosta de dizer Rosenberg.

Os próximos meses serão decisivos para que o Corinthians consiga um bom contrato. E as conversas e consultas com as empresas estão se tornando cada vez mais frequentes. "Espero que a gente tenha os naming rights em fevereiro ou março", explica o dirigente, que é tido por todos no clube como a pessoa mais briga para que o estádio custe cada vez menos aos cofres corintianos.

Como apenas a venda dos naming rights dificilmente vai cobrir os custos do empréstimo do BNDES, o clube já decidiu que utilizará outras receitas do estádio para pagar o banco. As outras fontes de renda serão a venda de camarotes a empresas e a venda de cativas.

Expectativa. Em evento realizado ontem em São Paulo, o ministro do Esporte, Orlando Silva, afirmou que o próximo passo da capital paulista na Copa é organizar a abertura. "Receber este jogo exige operação complexa."

Orlando Silva afirmou que espera uma decisão da Fifa sobre o jogo inaugural na próxima semana, já que membros da entidade estarão no País para o sorteio das Eliminatórias.