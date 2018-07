Corinthians espera hoje o ''sim'' de Tite

O mistério acabou. O Corinthians espera pelo "sim" de Tite ainda hoje. O técnico gaúcho, que já comandou a equipe em 2004/2005 e atualmente dirige o Al-Wahda, dos Emirados Árabes, recebeu proposta oficial ontem. E com a oferta seguiu um recado sintomático da diretoria alvinegra: a resposta precisa ser rápida. Ontem à noite, tanto o presidente do clube, Andrés Sanchez, quanto os principais diretores deixaram o Parque São Jorge demonstrando otimismo quanto ao desfecho das conversas.

A ideia é que Tite assine contrato até o fim de 2011. Salários já foram discutidos e faltam alguns acertos em relação à premiação. Porém, o obstáculo que mais preocupa no momento é a liberação por parte do clube árabe. O Corinthians não aceita pagar multa rescisória e, por meio de seus diretores, diz que esse problema deve ser resolvido pelo próprio Tite. O treinador, por sua vez, confia que o bom relacionamento com os xeques facilite sua volta ao Brasil.

A negociação com Tite tem sido realizada pessoalmente por Sanchez. O ritmo mais cauteloso do presidente corintiano no que diz respeito à contratação do novo técnico, constatado nos dois dias seguintes à demissão de Adilson Batista, mudou completamente após da derrota por 2 a 0 para o Vasco, anteontem, em São Januário.

Ainda no Rio, Sanchez passou a disparar e receber telefonemas. O primeiro contato com Tite ocorreu na noite de quarta-feira, quando Sanchez foi informado da intenção do treinador de voltar ao futebol brasileiro e percebeu o entusiasmo de Tite diante da possibilidade de dirigir mais uma vez o Corinthians.

Na sequência da negociação, ontem pela manhã, o gaúcho recebeu o recado que precisa responder o mais rápido possível. Isso porque a direção está convencida, após o desempenho pífio no Rio, que o trabalho precisa começar urgentemente.

Tite já foi informado de que é aguardado no Parque São Jorge na segunda-feira. A ideia é que ele aproveite cada minuto da próxima semana, quando o Brasileiro não terá mais rodadas no meio da semana, para trabalhar com o grupo e resolver os problemas do time.

Parreira fora. Se a expectativa dos dirigentes corintianos se confirmar e Tite assinar com o clube nas próximas horas, Carlos Alberto Parreira ficará descartado, mesmo para o cargo de gerente de futebol, como foi insinuado pelo próprio Sanchez durante a semana. O comando do departamento continuará sob responsabilidade de Mário Gobbi.

A CARREIRA

Nome: Adenor Leonardo

Bachi (Tite)

Nascimento: 25/5/1961 (49 anos)

Local de nascimento: Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Passagem pelo Corinthians: 2004/2005 - 51 jogos, 24 vitórias, 15 empates e 12 derrotas

Títulos: Gaúcho (2000, 2001 e 2009), Copa do Brasil (2001 e 2009) e Sul-Americana (2008)