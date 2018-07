Corinthians espera jogar no Itaquerão no início de abril

SÃO PAULO - O Corinthians ainda tem planos de realizar um amistoso no Itaquerão antes de entregar o estádio para a Fifa, que estipulou o dia 15 de abril como prazo final para entrega da arena. Dirigentes dos clubes, após conversas com a Odebrecht, afirmaram na reunião do Conselho Deliberativo, semana passada, que o estádio pode ficar pronto no fim de março, já com as arquibancadas provisórias instaladas.

É uma meta possível de ser alcançada se forem respeitados os novos prazos da Odebrecht. A ideia da construtora é içar uma nova estrutura metálica, igual à peça que caiu, no dia 15 de fevereiro. Na próxima semana, a Defesa Civil pode liberar a área que está interditada, e os destroços, como o guindaste que caiu, devem ser removidos até o dia 15 de janeiro. Esses prazos foram repassados ao Ministério do Trabalho, que fez uma vistoria e liberou o uso dos oito guindastes que estavam interditados.

Se não tivesse ocorrido o acidente que destruiu parte da área externa do estádio e matou dois operários, o Corinthians iria jogar partidas do Paulistão já no novo estádio. A ideia, por ora, foi abortada, porque pode não haver tempo hábil. Os dois operários que morreram no acidente devem ser homenageados na inauguração. A Fifa garantiu que o estádio receberá o jogo de abertura da Copa do Mundo, dia 12 de junho, entre Brasil e Croácia, e outros cinco jogos do Mundial.