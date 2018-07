Corinthians faz oferta para contratar Tevez

Carlitos Tevez será informado hoje sobre os detalhes da proposta feita pelo Corinthians para contratá-lo. A diretoria alvinegra formalizou o interesse ontem à tarde, quando encaminhou para o advogado do atleta, Adrian Ruoco, a oferta oficial. Os corintianos querem o atacante argentino por empréstimo de um ano.

A notícia, divulgada pelo portal estadao.com.br, causou alvoroço imediato no Parque São Jorge. De um lado, os otimistas, felizes com a possibilidade da volta de um dos grandes ídolos da história recente. Do outro, aqueles que lembram a relação de Tevez com o empresário iraniano Kia Joorabchian, que em 2005 comandou a polêmica parceria MSI/Corinthians.

"É um velho desejo do Carlitos e vamos trabalhar nele", diz Joorabchian, sobre a possibilidade de ter o argentino no Brasil.

Tevez ainda tem contrato com o Manchester City, da Inglaterra, e está na Argentina com a seleção de seu país na disputa da Copa América.

Já declarou que não voltará para a Europa e que quer ficar na América do Sul. O Santos chegou a procurá-lo, mas a negociação não passou de conversas iniciais.

No Corinthians, Tevez, atualmente com 27 anos, chegou em 2005, vindo do Boca Juniors, e saiu em 2006.