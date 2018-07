Corinthians fecha com Fábio Simplício

O Corinthians vai anunciar hoje, após a partida da Vila Belmiro, mais uma contratação para a disputa do Campeonato Brasileiro: o volante Fábio Simplício.

O jogador de 31 anos já está acertado com o clube há alguns dias e chega por intermédio do empresário Gilmar Rinaldi, mostrando que não há mais problemas entre o agente e o Corinthians - Rinaldi se sentiu magoado com a contratação de Adriano e acabou rompendo seu vínculo com o atacante. Foi Ronaldo quem levou o Imperador ao clube alvinegro.

Simplício começou sua carreira nas categorias de base do São Paulo e vinha atuando na Roma, da Itália. Além do volante, o Corinthians já havia fechado com o meia Alex, do Spartak Moscou. O atleta de 29 anos será apresentado durante a semana.

Apoio. No último treino antes da decisão, a torcida do Corinthians deu mostras ontem de que a conquista do Paulista é a melhor chance para amenizar o vexame na pré-Libertadores. Um grupo de 20 torcedores foi até o centro de treinamento para dar apoio e exibiu uma faixa em que se lia "Nós acreditamos em vocês". Após a turbulência vivida nos dias que se seguiram à queda diante do Tolima, os comandados de Tite têm a chance de retomar a confiança da Fiel.

Na atividade comandada pelo treinador, mais uma vez a ênfase foi nas bolas paradas, e também nas cobranças de pênaltis. Chicão, porém, espera que seu time vence no tempo normal. "Não queremos passar de novo aquilo por aquilo que passamos contra o Palmeiras", lembrou ele.

Hoje, na Vila, o ataque corintiano terá de a obrigação de marcar, diante de um ataque que costuma ser arrasador em seus domínios. Para se ter uma noção do que o Corinthians terá pela frente esta tarde, basta fazer uma consulta de suas últimas visitas à Vila para pegar o Santos. São 14 partidas sendo vazado e, pior, com nada menos de 30 gols. No último encontro no estádio, porém, deu Corinthians: 3 a 2, no Brasileiro de 2010.