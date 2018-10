Corinthians fecha patrocínio master para a final da Copa do Brasil

O departamento de marketing do Corinthians fechou um acordo pontual com a General Motors para o jogo de volta da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. A empresa irá expor um novo produto na parte de maior destaque da camisa alvinegra, que é chamada de patrocínio master. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Meu Timão.

Os valores não foram confirmados, mas o clube deve receber em torno de R$ 800 mil. Além do anúncio na camisa, a empresa também terá o direito de expor sua marca em diversos pontos da Arena, que deverá receber cerca de 45 mil pessoas no dia da final.

A ação já deve começar na véspera, no treino aberto programado para acontecer na tarde de terça-feira e também contará com casa cheia. A intenção da diretoria do Corinthians é estender essa ação para a próxima temporada, mas ainda não há nada certo em relação a isso.

O Corinthians está sem um patrocínio master na camisa desde abril de 2017. A falta de um anunciante na área mais nobre da camisa tem contribuído para o clube estar no vermelho na atual temporada. De acordo com o último balancete, em relação ao primeiro semestre, a défict ficava em torno de R$ 17 milhões.

No entanto, a chegada do Corinthians na final da Copa do Brasil foi um alívio para o departamento financeiro. O clube garantiu ao menos R$ 20 milhões, com a premiação dada ao vice. Se for campeão, receberá R$ 50 milhões. Ainda contará com a renda do jogo decisivo, além agora desse patrocínio pontual.