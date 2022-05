Corinthians fecha patrocínio para a camisa do time feminino com site de apostas

O time de futebol feminino do Corinthians tem um novo patrocinador. Já presente no uniforme do time masculino, o galera.bet agora estampará o uniforme das mulheres. O vínculo entre a equipe e a empresa de apostas, fechado durante a última semana, tem duração até 31 de dezembro de 2023. A estreia do novo uniforme será neste domingo na partida do Corinthians contra o Cresspom-DF, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro feminino.

“Em uma época em que falamos tanto sobre a necessidade de igualdade em todas as esferas, apoiar o futebol feminino significa dar força à mudança de postura, trazendo à tona o quanto essas meninas são profissionais, talentosas e merecedoras de seu sucesso.”, disse Ricardo Bianco Rosada, CMO do galera.bet.

Além de ser o novo patrocinador do Corinthians, o galera.bet também é uma das marcas que patrocina o Brasileiro de futebol feminino. Ainda na linha da valorização ao futebol feminino brasileiro, Bianco aproveitou para elogiar e exaltar as atletas corintianas.

“E quem melhor que as “Brabas” do Corinthians para traduzir tudo isso? Um timaço, que dá aula quando falamos de dedicação e raça, e que temos orgulho agora de patrocinar até o final de 2023.”, fechou.

“Este é um patrocínio muito bem-vindo para o Corinthians, por dois motivos. O primeiro é que evidencia o sucesso da parceria entre o clube e o galera.bet, que já é patrocinador da equipe masculina e teve a experiência de estar na camisa do feminino na Supercopa do Brasil. O segundo, igualmente importante, é que significa mais um passo importante na autossustentabilidade do futebol feminino do Corinthians. Estamos muito próximos da independência financeira desta equipe campeã de tudo”, afirma José Colagrossi, superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Corinthians.

Além da exposição da marca do galera.bet nos uniformes do time feminino até o fim de 2023, o acordo entre o Corinthians e a empresa prevê ações de relevância e a presença do logo da marca nos backdrops de entrevistas da equipe e em placas no centro de treinamento.