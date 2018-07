Corinthians ganha e está nas oitavas

O próximo desafio corintiano, já pelas oitavas de final, será contra o Primeira Camisa, que, em Taubaté, venceu com tranquilidade o Taubaté por 2 a 0, com gols de Fabrício e Raí.

Na abertura da fase de mata-mata da 43.ª edição da Copinha, o América-MG confirmou seu favoritismo e venceu de virada o São Bernardo por 2 a 1, com gols de Renato e Júnior Lemos. Henrique fez para os paulistas.

Nas oitavas de final, os mineiros pegam o Red Bull, que ontem goleou o São Carlos por 4 a 0, em jogo disputado em São Carlos. Os gols foram de Breno, Gabriel, Lucas Chinaqui e Lucas Venutto.

Quem também conseguiu uma goleada foi o Paulista, que, em Leme, fez 4 a 1 n0 Santo André. A cômoda vitória começou a ser construída aos 8 minutos de jogo com Tafarel. Meia hora depois, Rodrigo fez 2 a 0. No início da segunda etapa, o Santo André diminuiu com Rodrigo. No entanto, o Paulista pressionou e fez mais dois, com Tafarel aos 11, e Rafael, aos 32.

Em Batatais, o Olé Brasil bateu o Uberlândia por 2 a 1. Todos os gols foram marcados na 2.ª etapa: Willian e Diony fizeram para o Olé Brasil e Sidney descontou.

Hoje serão realizados oito jogos: Santos x Guarani, Desportivo Brasil x São Caetano, Bahia x Fluminense, Botafogo x Vitória, Mirassol x Coritiba, Figueirense x Rondonópolis-MT, Grêmio x Juventus e Barueri x Internacional.