Corinthians goleia e está nas quartas

O Corinthians soube aproveitar muito bem a fragilidade e as constantes falhas da defesa do Primeira Camisa e está nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Soberano durante todo o jogo, o Alvinegro goleou por 5 a 1, ontem, em Jaguariúna, e manteve a campanha irretocável na competição: cinco vitórias em cinco jogos. Agora, o time do Parque São Jorge vai enfrentar o América-MG, que ontem bateu o Red Bull por 3 a 1.

O destaque da goleada foi Douglas. O atacante grandalhão com porte físico semelhante ao de Adriano Imperador mostrou bom posicionamento, força nas divididas e se movimentou bastante, abrindo espaço e dando opção de passe para os companheiros. Não à toa, marcou dois gols e acertou uma bola na trave.

O massacre começou aos 26 minutos, quando Gomes aproveitou a bola rebatida pela defesa e chutou da entrada da área, sem chances para o goleiro. O Primeira Camisa nem teve tempo para se recompor e, no minuto seguinte, Leonardo ampliou após cruzamento de Giovanni.

Sem dar espaços para o adversário, o Alvinegro não se acomodou com a vantagem e continuou pressionando. Assim, fez o terceiro aos 36 minutos. Douglas roubou a bola no meio de campo, avançou e chutou forte e rasteiro da intermediária.

No segundo tempo, a configuração da partida não mudou. Enquanto o Corinthians buscava o gol, o Primeira Camisa tentava evitar uma goleada. E quando teve a chance de segurar o ímpeto do Alvinegro, o time de São José dos Campos não soube aproveitar. Aos 14 minutos, o juiz marcou pênalti, mas Felipe mandou a bola no travessão.

Melhor para o Corinthians, que dois minutos depois transformou a vitória em goleada. Clayton cruzou para Leonardo, que encobriu o goleiro com estilo e fez o quarto do Alvinegro.

O Primeira Camisa parecia perdido em campo. Seus jogadores erravam lances fáceis. Num desses vacilos, aos 24, Douglas aproveitou a indecisão do zagueiro e tocou na saída do goleiro para marcar o seu segundo gol.

Na sequência, o Primeira Camisa ainda diminuiu com Fabrício - foi o primeiro gol sofrido pelo Corinthians na Copa São Paulo - mas não deu continuidade à reação.

Jogos de hoje. O Santos encara o Desportivo Brasil às 21h, em São Carlos. O time da Vila Belmiro é favorito já que venceu todos os jogos que disputou até agora com 16 gols marcados e nenhum sofrido. Se passar para as quartas de final, o Peixe enfrenta o vencedor do jogo entre Grêmio e Fluminense. O Internacional encara o Coritiba enquanto o Vitória pega o Rondonópolis.

Corinthians e Palmeiras tentam confirmar o favoritismo, hoje, nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Alvinegro encara o Primeira Camisa, às 16h, em Jaguariúna. A equipe do técnico Narciso tem aproveitamento de 100% - venceu os quatro jogos que disputou até agora, com 15 gols marcados e nenhum sofrido.

Apesar do favoritismo do Corinthians, o Primeira Camisa está animado. É a terceira vez que a equipe disputa a Copinha e essa já é a sua melhor campanha.

"Desde o primeiro jogo na competição, eu vejo um grupo muito forte", disse o técnico Marc dos Santos. "Se ficarmos no nosso padrão, tenho muita fé que podemos avançar."

O Palmeiras, que assim como o arquirrival faz uma campanha irretocável, enfrenta o Paulista em Araraquara, às 21h. Embalado pelo título estadual Sub-17 conquistado ano passado, o Verdão vem confirmando a condição de forte candidato ao título. Até agora, foram 12 gols marcados e nenhum sofrido. Alguns jogadores chamaram a atenção de Luiz Felipe Scolari e devem ser promovidos ao time profissional, caso do meia Bruno Dybal.

A seu favor, o Alviverde também conta com um bom retrospecto: no segundo semestre de 2011 enfrentou o Paulista três vezes e obteve duas vitórias e um empate. "Eles têm uma equipe muito técnica, além do passe rápido e envolvente. Temos de ter muita atenção. Precisamos de tranquilidade no jogo, acertar mais os passes e marcar os gols quando as chances aparecerem. Não podemos desperdiçar oportunidades", disse o volante Leonardo, do Paulista

Também hoje, serão disputados mais dois jogos. Às 17h, em São Carlos, jogam Red Bull e América-MG. É deste confronto que sai o adversário do vencedor de Corinthians e Primeiro Camisa. Às 18h30, Atlético-PR e Olé Brasil medem forças em São José do Rio Preto. Quem vencer pega Palmeiras ou Paulista.

Amanhã saem os demais classificados às quartas de final.