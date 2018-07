Corinthians inicia Copa Libertadores sem reforços de peso

SÃO PAULO - As negociações com Cristian e Montillo estão travadas e o Corinthians não consegue anunciar nomes de impacto para a temporada. A diretoria já cogita disputar a primeira fase da Libertadores com o elenco atual e tentar fechar com um jogador de peso para a segunda fase da disputa - caso o clube se classifique.

A negociação com Montillo está parada, garante o diretor adjunto de futebol Duílio Monteiro Alves. A proposta para o Cruzeiro já foi feita na semana (cerca de R$ 20 milhões), mas acabou rejeitada pelo mineiros. Nem mesmo as novas declarações do empresário de Montillo, fazendo pressão para que o acordo dê certo, deixaram a diretoria corintiana otimista.

O caso do volante Cristian, do Fenerbahçe, depende da iniciativa de marketing de uma empresa, que lançou campanha para que torcedores bancassem a compra do jogador, avaliado em R$ 16 milhões. Caso o plano não vingue, o Corinthians descarta bancar a compra. O Fenerbahçe não o libera por empréstimo porque Cristian vem jogando e está bem no clube - ontem, marcou um gol na vitória por 3 a 1 Gaziantepspor, pela Copa da Turquia.