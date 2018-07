Corinthians já vê taça bem de perto

Demorou 10 meses para Ramirez se redimir da expulsão diante do Tolima na pré-Libertadores. O peruano, que pouco aparecia nos jogos do Corinthians desde aquela derrota por 2 a 0, entrou ontem já na parte final da segunda etapa para marcar um belo gol, garantir a vitória diante do Ceará, por 1 a 0, e deixar o time com a mão na taça.

Além de ganhar em Fortaleza, o Corinthians ainda comemorou a ajuda do Palmeiras, que tirou pontos do Vasco com empate por 1 a 1. Agora, restando três rodadas para o fim do Brasileiro, o Alvinegro abre vantagem de dois pontos e caminha a passos largos para seu quinto título.

A vitória no Presidente Vargas não teve brilho. Saiu após um grande sufoco, mas foi comemorada como conquista de um campeonato por torcedores e pelo time após um primeiro tempo sofrível e de muita sorte.

Numa rodada na qual podia ser ultrapassado pelo Vasco, o Corinthians foi para o vestiário no lucro no intervalo, mesmo ciente de que o rival ganhava do Palmeiras, no Pacaembu, e assumia a ponta. Não ter levado gols no Presidente Vargas, na quente Fortaleza, acabou sendo motivo de festa após uma etapa horrível.

Bem diferente da promessa de Emerson, de que jamais o torcedor voltaria a ver uma apresentação tão ruim quanto a apresentada diante do América-MG, os primeiros 45 minutos foram de apatia total do time como naquela tarde de derrota por 2 a 1 em Uberlândia, há 11 dias.

Lento, errando passes em demasia e sem ganância, algo primordial para quem quer vencer uma competição, os paulistas viram um amplo domínio do desesperado Ceará.

O baixinho Osvaldo, que já havia dado enorme trabalho no Pacaembu (anotou um gol naquele empate por 2 a 2), fez o que quis diante da defesa corintiana. Ligeiro, habilidoso, cansou de deixar o marcador na saudade e criar chances de gol.

O atacante que está nos planos do Corinthians cruzou para João Marcos obrigar Júlio César a milagre e ainda deu susto com menos de 15 minutos. Sem conseguir dar um chute ao gol de Fernando Henrique, o time de Tite ainda viu o também atacante Felipe Azevedo, cara a cara com Júlio César, errar o alvo.

Tite acerta. Indignado com o que viu, num bombardeio por baixo e por cima, Tite resolveu apelar ao 4-4-2 que sempre usa fora de casa no intervalo. Liedson deu lugar ao meia Morais, com Emerson sendo deslocado para a função de centroavante.

Em meio às gozações dos cearenses de que "falava muito", Tite arrumou o posicionamento e a postura da equipe. De dominado, o time virou dominador. Já não passava sufoco e, aos poucos, demonstrava que podia vencer. A notícia do gol de empate do Palmeiras veio para aliviar a tensão e diminuir a pressão por busca da vitória. Mais leve, a equipe chegou ao triunfo. Ralf lançou Ramirez que driblou o marcador e definiu. Gol importante e que deixa o Corinthians próximo do título.