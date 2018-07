Corinthians lança seu time reserva

Contra o União Barbarense, às 18h30, no Pacaembu, o Corinthians escala um time completamente reserva. Mas um punhado desses atletas tinha, até ano passado, status de titular absoluto.

Começam jogando a partida desta noite três campeões do mundo: Chicão, Jorge Henrique e Emerson Sheik - eles estiveram em campo na final contra o Chelsea, em dezembro.

Também serão titulares hoje dois jogadores que foram, e ainda são, muito importantes para o time: Douglas e Romarinho.

Se o técnico fosse outro, e não Tite, nenhum deles estaria muito motivado para enfrentar um dos piores times do Campeonato Paulista. Mas, como o treinador carrega a fama de ser justo e escalar quem está melhor, todos eles vão correr muito para deixar uma boa impressão. Em especial Emerson Sheik, que concorre diretamente com dois atacantes que vivem um bom momento: Guerrero e Alexandre Pato.

"Ele (Sheik) está trabalhando bem, como em outras situações, e o importante é que esteja com saúde. Os atletas não podem dizer que não estão com ritmo de jogo", disse o treinador.

Essa é a filosofia pregada por Tite. Quer seus jogadores treinando numa intensidade alta, "sem tirar o pé". "O campo é onde se ganha a posição."

Chicão vive uma situação curiosa. Perdeu a posição porque passou por uma artroscopia no joelho esquerdo. Ele já está recuperado, mas viu Gil, recém-contratado ao clube, ganhar uma vaga no time.

Hoje, Chicão, veterano que está no clube desde 2008, formará dupla com o novato, seu concorrente direto à posição.

Jorge Henrique mantém sua sina de alternar momentos de titular com os de reserva, mas, como Tite vira e mexe alterna o esquema tático para três atacantes, também tem boa chance de voltar ao time principal.

O caso mais complicado é do meia Douglas, que concorria com Danilo ou outro atacante e agora ganhou um rival de bastante peso: Renato Augusto, que também é meia, mas marca muito bem.

Uma folga. Tite decidiu poupar a maioria de seus titulares (só três vão a campo) pela sequência de jogos. A ideia é que isso se repita nas partidas do Estadual. O próximo jogo pela Libertadores será só no dia 3 de abril.

"Não poupo ninguém, mas alguns jogadores foram retirados do jogo pelo departamento médico ou físico", afirmou o técnico.

Desse grupo fazem parte o goleiro Cássio, o lateral Alessandro, o zagueiro Paulo André, o meia Danilo e o atacante Alexandre Pato - nenhum deles está relacionado para a partida. Três outros titulares ficam no banco: Paulinho, Renato Augusto e Guerrero.

Tite fez um treino com a formação que vai a campo hoje, posicionando Jorge Henrique e Emerson mais abertos e Romarinho no meio. Um trio de atacantes que será abastecido por Douglas. A meta do técnico, evidentemente, é vencer a equipe de Santa Bárbara D'Oeste para que o Corinthians possa subir algumas posições na tabela do Paulistão - o time é só o sétimo colocado, com 18 pontos.