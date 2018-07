Corinthians leva multa de R$ 28 mil por briga no futsal

O Corinthians foi punido sete vezes, por motivos que vão de agressão ao árbitro a instalação de faixas de torcida fora da altura regular, e levou uma multa total de R$ 28 mil pela confusão ao fim do jogo contra o Orlândia, terça-feira, no ginásio do Parque São Jorge, pela semifinal da Liga Futsal.

A decisão da Liga Nacional de Futsal, que organiza a competição, inclui três multas de R$ 5 mil por agressões ao árbitro Flávio Marques. O goleiro Deived, o ala Simi (capitão do time) e o goleiro Rogério Campos Lencione agrediram o juiz reclamando que o gol da vitória do Orlândia foi marcado após um toque de mão de Dieguinho. As multas devem ser pagas pelo Corinthians.

O clube de Parque São Jorge também foi multado pela invasão de quadra por parte da torcida (R$ 5 mil), pelo arremesso de objetos como latão de lixo e garrafas de vidros na quadra (R$ 5 mil) e pelo arremesso de uma garrafa de água, por parte do jogador Neguinho, contra o árbitro (R$ 1 mil). A outra multa faz referência à colocação de faixas de torcidas organizadas abaixo de 8 metros e custará aos cofres corintianos R$ 2 mil.

Na partida contra o Orlândia, o Corinthians conseguiu um empate em 1 a 1 no tempo normal e saiu vencendo na prorrogação, resultado que o levaria à final pela primeira vez. A virada, porém, veio a um segundo do fim, em lance em que os corintianos reclamaram de mão na bola.

Os jogadores foram para cima do árbitro e a polícia militar teve trabalho para conter a torcida, que lotava o ginásio. Por conta da confusão, também foi cancelado o jogo semifinal do Paulista, na quinta, no mesmo local, novamente envolvendo Corinthians e Orlândia.

O Corinthians pode recorrer da punição imposta pela Liga, mas ainda será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). "A súmula da partida, com relatos do delegado do jogo, será encaminhada ao STJD, que irá analisar o caso", explica a Liga.