Corinthians luta para reduzir folha em R$ 1 mi

"Sei que exagerei, mas vamos corrigir da melhor maneira possível. Mexeremos no grupo", disse o presidente Andrés Sanchez, ontem, no lançamento do projeto "Time do Povo", em que crianças carentes entre 6 e 12 anos poderão ver jogos do Corinthians no Pacaembu e conhecer o clube.

Andrés recheou o elenco de jogadores experientes e caros para ganhar a Libertadores. Não conseguiu e agora volta à tática que deu certo na Série B: apostar em atletas menos desconhecidos, mas com potencial, como Paulinho e Bruno César, por exemplo.

Por isso o clube não buscou Diego Souza, no Palmeiras, e descarta trazer Deco, do Chelsea.