Corinthians luta para ser o líder do grupo

O Corinthians faz hoje, às 22 horas, no Pacaembu, seu jogo- chave para avançar à próxima fase da Libertadores. Contra o Cruz Azul está em disputa nada mais que a liderança do Grupo 6 (veja tabela à pág. E2). Mas para tirar os mexicanos do primeiro lugar, é preciso vencê-los - a diferença é de dois pontos (7 a 5).

Se não bastasse o grau de dificuldade que se transforma uma partida de Libertadores, o calendário também joga contra o time de Tite. Domingo tem outra parada dura: clássico contra o Palmeiras que pode valer a liderança do Campeonato Paulista.

Ou seja: uma vitória hoje fará com que o Corinthians enfrente o rival com moral lá no alto. Uma derrota na Libertadores pode reverberar no clássico. "Não tem como esconder o caráter decisivo dessa partida. Mas antes da busca pelo resultado vem o desempenho do time", afirmou o treinador.

Não à toa, Tite coloca em campo todos seus titulares, tanto hoje como provavelmente domingo - seja lá qual for o resultado diante do Cruz Azul.

O time que vai a campo nesta noite é o que empatou sem gols no México semana passada. Nem mesmo o retorno de Alessandro, recuperado de uma contusão na coxa, fez com que o treinador mudasse sua equipe.

Edenílson, segundo volante que se mostrou um bom lateral, vai no lado direito. E Liedson também não sai do time, apesar da fase ruim que atravessa (leia abaixo).

Isso reforça a preferência do treinador pela repetição. Não basta um punhado de má atuações para Tite sacar alguém. "Não posso ficar mudando o time a todo o instante. Futebol não é assim", analisou.

No último treino antes da partida, o técnico não só confirmou o time como fez questão de treinar todas as jogadas ensaiadas possíveis e já conhecidas.

Todo seu repertório foi testado: a passagem de Fábio Santos pela lateral-esquerda tramando jogadas com Jorge Henrique, a cobrança de lateral na área para que um atleta mais alto desvie a bola de cabeça na primeira trave, e as subidas de Paulinho.

O que o treinador cobrou muito foi o posicionamento dos atletas. Ele alinhava os jogadores como peças num tabuleiro e os obrigava a respeitar as linhas do 4-2-3-1. Todos eles estavam muito próximos um do outro.

Tite resumiu o treinamento assim: "A essência do futebol é a compactação. Mais importante que marcar sob pressão é a equipe estar agrupada."

O técnico espera que a equipe repita o bom desempenho da partida da semana passada. Ele acha que o Corinthians jogou bem e esteve muito perto de conseguir a vitória.

"Mas não podemos achar que isso vai facilitar a nossa vida. Esse jogo passou. O grau de dificuldade será maior."

É um recado para o grupo evitar salto alto e achar que já venceu a partida. Tite quer o grupo concentrado e focado no confronto contra o Cruz Azul.

Estádio cheio. Até o final da tarde de ontem, 27.500 ingressos já haviam sido vendidos. A expectativa é que boa parte dos bilhetes restantes - cerca de seis mil - seja comercializada até a hora do jogo nas bilheterias do Pacaembu. Contra o Nacional do Paraguai, primeiro jogo em casa, sobraram poucos ingressos de R$ 300 e R$ 500.