Corinthians mantém a confiança na taça

SÃO PAULO - Abatimento? Desconfiança? Tristeza? Nada disso. Assim que o árbitro apitou o fim do clássico no Pacaembu, os corintianos adotaram um discurso otimista e sincronizado: o de que dá para ganhar o título na Vila Belmiro. Nada de abaixar a cabeça após o empate por 0 a 0 em casa, mesmo quando a ordem era a de abrir vantagem para ter alguma tranquilidade em Santos.

"Foi um bom resultado para o Santos, eles queriam isso (o empate). Mas não podemos nos abater, tem mais um jogo, na Vila, e vamos para cima deles. Tudo está empatado e vamos buscar o título lá", disse o zagueiro Leandro Castán, que ontem fez sua grande partida desde a chegada ao Parque São Jorge. "Hoje (domingo), realmente fui bem, mas temos de reverenciar a equipe. São 11 guerreiros, mais os que entram. Vamos nos superar ainda mais no domingo", enfatizou.

O goleiro Júlio César reconheceu que o 0 a 0 não foi tão bom para o Corinthians. Porém, seguiu a linha de Castán e mandou a mensagem de confiança ao torcedor. "Eles (santistas) vieram pra isso, talvez pelo cansaço, querendo o empate. Contudo, está aberto. Se vieram aqui para empatar, podemos ir lá e ganhar."

ESPN - Corinthians e Santos empatam no Pacaembu

O técnico Tite prometia um esquema ofensivo, mas entrou com o zagueiro Wallace na lateral-direita - Alessandro estava suspenso -, mostrando preocupação com a defesa. Jogou precavido e gostou do que viu. "Foi uma partida bastante equilibrada, disputada. Essa é a tendência para o encontro da Vila. Não vejo ninguém em vantagem."

O que garante o otimismo do treinador é o fato de ter uma semana para treinar e não contar com desfalques. Alessandro volta. Dentinho, apático e bastante vaiado ontem, deve parar na reserva. Tite já acenava com a troca por Willian. Mas resolveu dar uma última chance.

Veja também:

JOGO - Leia como foi Corinthians 0 x 0 Santos

Torcida chama Tite de burro e covarde e vaia Dentinho

ANTERO GRECO - Santos e Corinthians deixam tudo para a Vila

ESPN - Tite rebate queixas santistas sobre cansaço

ESTADÃO ESPN - Liedson vê empate sem gols um péssimo resultado

Neymar e Liedson lamentam bolas na trave no clássico sem gols

ESTADÃO ESPN - Muricy mais uma vez critica calendário de jogos