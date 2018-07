Corinthians mantém folga na ponta e Palmeiras passa fácil pelo Santos

O Corinthians foi ao Serra Dourada e conseguiu se vingar do Atlético-GO, time que lhe impôs duas derrotas em 2010 e foi considerado como vilão na queda corintiana da briga pelo título do ano passado. A vitória por 1 a 0 veio com gol de Willian. Agora, o time do técnico Tite soma 22 pontos, com impressionante aproveitamento de 92%, e ainda tem uma partida por fazer (o clássico contra o Santos foi adiado).

Os flamenguistas, também embalados, chegaram à quarta vitória consecutiva no torneio, ao superar o Fluminense pelo placar mínimo, no Engenhão, graças ao gol de Willians.

As outras duas posições do G-4 são, agora, ocupadas por clubes paulistas. O Palmeiras conseguiu retornar ontem ao grupo dos melhores classificados - é o 4.º - depois do triunfo frente ao Santos. A vitória por 3 a 0, no Estádio do Pacaembu, veio contra um mistão santista, que sofre para engrenar no Brasileiro. O time de Muricy Ramalho, aliás, só não aparece na zona de rebaixamento graças ao Corinthians, que venceu o Atlético-GO, mas é o último colocado antes da área do descenso - está na 16.ª posição, com apenas 8 pontos.

Em 3.º lugar ainda aparece o São Paulo, que finalmente conseguiu reagir após uma série de três derrotas. Ainda sem a definição de seu novo técnico, após a demissão de Paulo Cesar Carpegiani durante a semana, o time liderado pelo interino Milton Cruz venceu o Cruzeiro, no Morumbi, no sábado. Com boa atuação do ex-reserva Rivaldo, garantiu o 2 a 1 no placar.

O Atlético-PR, mesmo com a estreia de Renato Gaúcho, manteve a sina de maus resultados e continua na lanterna do campeonato. Com o estreante no banco, não conseguiu sair do 0 a 0 contra o Avaí, em casa, e tem apenas dois pontos.