Corinthians mostra força para o Mundial

No primeiro dos seis testes restantes pelas rodadas finais do Brasileiro o Corinthians está aprovado. Ainda restam cinco jogos antes do Mundial de Clubes, porém mais importante do que a vitória de ontem por 1 a 0 sobre o Vasco, no Pacaembu, foi a demonstração de uma qualidade importante, o autoconhecimento. O time sabe do seu potencial, tem noção do que deve melhorar e após detectar alguma falha, evolui, atinge o objetivo e depois sabe administrar a vantagem. Esse roteiro foi seguido à risca.

O principal fator que propiciou isso foi a volta de seis titulares do time. Os quatro homens da defesa e os dois volantes devolveram o entrosamento perdido com o rodízio de jogadores importantes realizado nas últimas partidas.

Também contribuiu para o resultado positivo a fraquíssima atuação do Vasco. Em queda livre na tabela o time carioca chegou à quinta derrota consecutiva, agravada com a crise dos salários atrasados e por um futebol apresentado muito abaixo para quem deseja uma vaga na Taça Libertadores.

No primeiro tempo o jogo foi de poucas emoções e com o Vasco ligeiramente melhor, mas sem ameaçar o goleiro Cássio. Os zagueiros corintianos Paulo André e Chicão, que voltavam a jogar juntos depois de quase 40 dias, sequer foram testados. Os ataques do time carioca ficaram restritos às laterais. Marlone abria pela esquerda e Éder Luís pela direita, com Juninho na distribuição do jogo. O máximo de perigo eram cruzamentos tortos e sem direção.

A monotonia do jogo do Corinthians se resumia ao erro de apostar apenas em Douglas, o único armador. O camisa 10 prendia demais a bola e o resto dos jogadores não se movimentava. Então o time ficou inerte. O castigo quase veio no fim do primeiro tempo, quando Fellipe Bastos cobrou uma falta no travessão.

No intervalo a falha foi corrigida. Em vez do marasmo, tabelas entre os três atacantes e apoio dos laterais. O volante Paulinho voltou a aparecer como elemento surpresa no ataque e a mudança foi sentida logo no primeiro minuto. Martinez quase fez gol.

Aos 13 minutos o jogo foi definido pelo peruano Guerrero, ao aproveitar bate-rebate na área após um escanteio. Ele bateu firme e fez o gol do jogo, um prêmio pela insistência para quem vinha repetidas vezes jogando bem.

Depois do gol restou ao Corinthians somente administrar a vantagem. A chuva começou a cair no momento que o time ficou mais relaxado e leve. Jorge Henrique e Edenilson entraram para dar mais movimentação e algumas chances de gols foram perdidas. Claramente o time se poupou, até porque o Vasco não ameaçou, nem nas bolas paradas de Juninho Pernambucano. Após empatar com o Bahia e dar uma mãozinha ao Palmeiras, o resultado faz Corinthians pela segunda rodada seguida ajudar um rival, desta vez, o São Paulo, que briga com os cariocas por uma vaga no Taça Libertadores do ano que vem.