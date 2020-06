Corinthians não paga salário do time de futsal há três meses, diz jogador

O ala Jackson Samurai, um dos principais jogadores do time de futsal do Corinthians, revelou que a sua equipe está há três meses sem receber salários. O jogador contou ainda que os atletas chegaram a aceitar uma redução de 50% do valor para facilitar o pagamento, antes mesmo da pandemia pelo novo coronavírus, e mesmo assim a dívida continua.

"Nós estamos há três meses sem receber. Nós fizemos acordo de redução de 50% do salário e nem com essa redução nós recebemos ainda. Para mim isso foi um baque, porque sempre consegui estar em clubes de grande nível ao longo da minha carreira e nunca tive esse problema. Infelizmente, pelo que vejo, não temos previsão de receber no próximo mês, porque a situação do Corinthians está bem complicada, inclusive acabaram com o basquete", disse o ala, em entrevista ao Podcast Toca & Sai, do Globoesporte.

Leia Também Jô admite que número de infectados pela covid-19 no Corinthians assusta

O atleta atua pela segunda vez no Corinthians. A primeira passagem foi em 2013, quando foi dispensado pelo técnico Miltinho, que morreu no ano passado, por deficiência técnica, algo que o atleta de 30 anos contesta até hoje. "Foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque não acredito que tenha sido dispensa técnica. Mesmo porque, no mês seguinte, eu fui convocado para a seleção. Carreguei isso sempre comigo e acabou que eu me motivava quando lembrava do fato", comentou.

O Corinthians tem sofrido muito nos últimos meses com dividas antigas, processos e salários atrasados. Recentemente, o clube chegou a completar três meses de salários atrasados para os atletas do time profissional de futebol de campo, mas houve um acordo para evitar que eles entrassem na justiça e saíssem de graça.

Além da grave situação financeira, o clube também precisa superar a pandemia do novo coronavírus. O Corinthians anunciou que 21 jogadores do grupo profissional foram infectados pela covid-19. Desses, 13 já se recuperaram, enquanto outros oito estão afastados em quarentena. Até o presidente Andrés Sanchez foi vítima do vírus, mas já está recuperado.