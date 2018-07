Corinthians não renova com nadador Thiago Pereira Thiago Pereira, eleito pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) como o melhor nadador do Brasil no ano de 2012, revelou nesta terça-feira que não terá mais o patrocínio do Corinthians no próximo ano. "O contrato não vai ser renovado. Fiquei sabendo há uma semana. Mesmo assim, torci pelo time no Mundial de Clubes e fiquei feliz pela vitória na competição", contou o atleta, antes da cerimônia de entrega do Prêmio Brasil Olímpico, no Theatro Municipal do Rio.